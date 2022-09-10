Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+26° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
5 часов назад

Приквел «Короля льва» посвятили Муфасе

Чемпионат.com

На D23 анонсировали приквел «Короля льва», сюжет которого посвящён Муфасе — отцу Симбы. Как и ремейк оригинального мультфильма, историю Муфасы снимают с помощью компьютерной графики.

Приквел «Короля льва» посвятили Муфасе
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Режиссирует фильм Барри Дженкинс, ранее он поставил оскароносную драму «Лунный свет» и приложил руку к сериалу «Больница Никербокер».

Я должен был снять этот фильм. Когда мне было 14, я воспитывал двух племянников, у нас была видеокассета с «Королём львом», которую мы просмотрели примерно 95 раз за два дня. Я думал о Муфасе и о том, как он становится великим… Он великий благодаря семье и друзьям.

Повествование в фильме будет вестись в двух временных промежутках. В первом Рафики, Тимон и Пумба будут рассказывать о Муфасе сыну Симбы, а во втором историю героя будут показывать.

Премьера фильма «Муфаса: Король лев» намечена на 2024 год.

Фильмы,Король Лев,Больница Никербокер,Лунный свет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители