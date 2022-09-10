Приквел «Короля льва» посвятили Муфасе

Я должен был снять этот фильм. Когда мне было 14, я воспитывал двух племянников, у нас была видеокассета с «Королём львом», которую мы просмотрели примерно 95 раз за два дня. Я думал о Муфасе и о том, как он становится великим… Он великий благодаря семье и друзьям.