Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+26° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
2 часа назад

Скончался автор мультфильмов про Простоквашино Владимир Вышегородцев

Lenta.ruиещё 4

Советский и российский художник-мультипликатор, автор серии мультфильмов о Простоквашино Владимир Вышегородцев скончался на 73-м году жизни. Об этом сообщает «Российская газета» (РГ).

Скончался автор мультфильмов про Простоквашино Владимир Вышегородцев
Фото: Кадр из мультфильма "Простоквашино"Кадр из мультфильма "Простоквашино"

Вышегородцев умер 9 сентября в больнице от сердечного приступа. Прощание с мультипликатором прошло в субботу в морге столичной больницы имени Юдина.

Вышегородцев родился 19 июня 1950 года. В 1969-м окончил Архитектурно-строительный техникум в Москве, в 1975-м — курсы творческих работников Гостелерадио СССР. С 1975 по 1978 год работал на студии «Мульттелефильм» ТО «Экран», с 1978 по 1999-й — на «Союзмультфильме». Сотрудничал с «Таллинфильмом», будапештской VargaStudio, с различными анимационными студиями Москвы.

С середины 1970-х участвовал в создании более полусотни проектов, в том числе мультфильмы «Леопольд и золотая рыбка», «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино», «Баба-Яга против!», «Котенок по имени Гав», «Пес в сапогах», «Приключения Васи Куролесова», «Мы с Шерлоком Холмсом», «Незнайка на Луне», «Добрыня Никитич и Змей Горыныч».

Последней работой Вышегородцева стал анимационный фильм «День рождения Алисы», вышедший в 2009 году.

Ранее сообщалось, что скончался артист и музыкант Сергей Григорьев, который на протяжении 27 лет озвучивал пса Филю из телепередачи «Спокойной ночи, малыши!» Мужчина умер от инфаркта, при диагностированной онкологии.

Фильмы,Приключения Васи Куролесова,Добрыня Никитич и Змей Горыныч,Котенок по имени Гав,Пес в сапогах,Мы с Шерлоком Холмсом,Владимир Вышегородцев,Сергей Григорьев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители