Скончался автор мультфильмов про Простоквашино Владимир Вышегородцев

Советский и российский художник-мультипликатор, автор серии мультфильмов о Простоквашино Владимир Вышегородцев скончался на 73-м году жизни. Об этом сообщает «Российская газета» (РГ).

Фото: Кадр из мультфильма "Простоквашино" Кадр из мультфильма "Простоквашино"

Вышегородцев умер 9 сентября в больнице от сердечного приступа. Прощание с мультипликатором прошло в субботу в морге столичной больницы имени Юдина.

Вышегородцев родился 19 июня 1950 года. В 1969-м окончил Архитектурно-строительный техникум в Москве, в 1975-м — курсы творческих работников Гостелерадио СССР. С 1975 по 1978 год работал на студии «Мульттелефильм» ТО «Экран», с 1978 по 1999-й — на «Союзмультфильме». Сотрудничал с «Таллинфильмом», будапештской VargaStudio, с различными анимационными студиями Москвы.

Последней работой Вышегородцева стал анимационный фильм «День рождения Алисы», вышедший в 2009 году.