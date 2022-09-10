Ану де Армас преследует призрак Мэрилин Монро?

Пару дней назад на Венецианском фестивале с большим успехом прошла премьера фильма «Блондинка»: байопик Мэрилин Монро с Аной де Армас в главной роли сорвал 14-минутные овации зрителей и кинокритиков.
Актриса рассказала, что подготовка к фильму далась ей непросто — пришлось, например, обратиться к коучу, чтобы избавиться от сильного кубинского акцента. Но это цветочки по сравнению с тем, что ждало девушку на площадке. Дело в том, что часть фильма снимали в квартире, где Мэрилин жила с психически больной матерью. А сцену смерти иконы — в той самой комнате, где она умерла от передозировки лекарствами в в 1962 году. Как тут не проникнуться атмосферой и не поверить, что дух блондинки витает где-то рядом? Вот и Ана не удержалась — и теперь взахлеб рассказывает журналистам о том, как пообщалась со своей героиней.
«Мне кажется, в основном она была счастлива, — считает де Армас. — Правда, иногда сбрасывала вещи со стены и злилась, если ей что-то не нравилось. Может быть, это звучит как мистика, но это правда. Мы все это чувствовали».
И действительно, режиссер фильма Эндрю Доминик подтвердил, что тоже ощущал присутствие Мэрилин. По его словам, в какой-то момент съемки даже стали напоминать спиритический сеанс. Жаль, не уточнил, был ли среди съемочной группы экзорцист.