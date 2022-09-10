Ану де Армас преследует призрак Мэрилин Монро?

Актриса рассказала, что подготовка к фильму далась ей непросто — пришлось, например, обратиться к коучу, чтобы избавиться от сильного кубинского акцента. Но это цветочки по сравнению с тем, что ждало девушку на площадке. Дело в том, что часть фильма снимали в квартире, где Мэрилин жила с психически больной матерью. А сцену смерти иконы — в той самой комнате, где она умерла от передозировки лекарствами в в 1962 году. Как тут не проникнуться атмосферой и не поверить, что дух блондинки витает где-то рядом? Вот и Ана не удержалась — и теперь взахлеб рассказывает журналистам о том, как пообщалась со своей героиней.