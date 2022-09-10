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5 часов назад

Россияне назвали самые захватывающие триллеры, чтобы скоротать осень

Диана Товсепова

Осенние вечера особенно приятно коротать за хорошим фильмом. Правда не всегда зрители выбирают уютные мелодрамы или милые комедии. Иногда хочется чего-то погорячее. Например, захватывающего триллера. "Рамблер" расскажет, какие триллеры для осеннего просмотра предпочитают россияне.

Россияне назвали самые захватывающие триллеры, чтобы скоротать осень
Фото: Кадр из фильма "Мистериум. Тьма в бутылке"Кадр из фильма "Мистериум. Тьма в бутылке"

В одном из популярных сообществ пользователи поделились своими рекомендациями и рассказали о самых увлекательных триллерах, заслуживающих особого внимания.

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"Если не смотрели "Выбывшая" с Амандой Сайфрид, гляньте. Прям очень рекомендую. Это по реальным событиям. История самой молодой миллиардерши Элизабет Холмс, которая сейчас ждет приговор...";

Кадр из фильма "Выбывшая"

"Фильм "Вышка". Сказать, что вспотели ладошки ничего не сказать... периодически закрывала глаза, так как передали это ощущение высоты ну очень реально...";

Кадр из фильма "Вышка"

"«На пределе» с Дианой Крюгер, сильно впечатлил этот фильм из последних просмотренных".

Кадр из фильма "На пределе"

Еще одна популярная рекомендация — "Мистериум":

"Серия датских фильмов, где в каждом из них расследуется дело. Крутая северно-европейская атмосфера. До конца держат в напряжении, неожиданные развязки. Вообще картинка совсем другой Европы, где в уютных домах со столиками из Икеи творятся преступления... Смотреть осенью вообще классно".

Кадр из фильма "Мистериум. Начало"
Многие советовали триллеры 90-х и 2000х:

Другие пользователи советовали сериалы. Среди рекордсменов по положительным отзывом оказались: "Расскажи мне свои секреты", "Каштановый человечек", "В ее глазах", "Душегубы", "Хрустальная".

*Прим. ред.: орфография и пунктуация авторов сохранены

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