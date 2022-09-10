Россияне назвали самые захватывающие триллеры, чтобы скоротать осень

Осенние вечера особенно приятно коротать за хорошим фильмом. Правда не всегда зрители выбирают уютные мелодрамы или милые комедии. Иногда хочется чего-то погорячее. Например, захватывающего триллера. "Рамблер" расскажет, какие триллеры для осеннего просмотра предпочитают россияне.
В одном из популярных сообществ пользователи поделились своими рекомендациями и рассказали о самых увлекательных триллерах, заслуживающих особого внимания.
"Если не смотрели "Выбывшая" с Амандой Сайфрид, гляньте. Прям очень рекомендую. Это по реальным событиям. История самой молодой миллиардерши Элизабет Холмс, которая сейчас ждет приговор...";
"Фильм "Вышка". Сказать, что вспотели ладошки ничего не сказать... периодически закрывала глаза, так как передали это ощущение высоты ну очень реально...";
"«На пределе» с Дианой Крюгер, сильно впечатлил этот фильм из последних просмотренных".
Еще одна популярная рекомендация — "Мистериум":
"Серия датских фильмов, где в каждом из них расследуется дело. Крутая северно-европейская атмосфера. До конца держат в напряжении, неожиданные развязки. Вообще картинка совсем другой Европы, где в уютных домах со столиками из Икеи творятся преступления... Смотреть осенью вообще классно".
Другие пользователи советовали сериалы. Среди рекордсменов по положительным отзывом оказались: "Расскажи мне свои секреты", "Каштановый человечек", "В ее глазах", "Душегубы", "Хрустальная".
*Прим. ред.: орфография и пунктуация авторов сохранены