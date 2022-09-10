Россияне назвали самые захватывающие триллеры, чтобы скоротать осень

"Серия датских фильмов, где в каждом из них расследуется дело. Крутая северно-европейская атмосфера. До конца держат в напряжении, неожиданные развязки. Вообще картинка совсем другой Европы, где в уютных домах со столиками из Икеи творятся преступления... Смотреть осенью вообще классно".