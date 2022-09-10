Назван победитель Венецианского кинофестиваля

Обладателем «Золотого льва» 79-го Венецианского кинофестиваля была названа картина американского режиссера Лоры Пойтрас «Вся красота и кровопролитие». Об этом сообщается на странице фестиваля в Twitter.

Фото: Лора Пойтрас. Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters Лора Пойтрас. Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Церемония награждения прошла на главной площадке старейшего киносмотра на острове Лидо. За главный приз боролись 23 киноленты.

Обладателем «Серебренного льва» смотра за лучшую режиссуру стал итальянец Лука Гуаданьино за картину «Целиком и полностью».

Гран-при жюри была отмечена кинолента «Святой Омер» французского режиссера Элис Диоп. Также она стала обладателем награды фестиваля «Лев будущего».