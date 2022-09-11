Стартовали съемки фильма «Аватара 4»

На фестивале D23 Expo состоялся анонс четвертой части кинофраншизы «Аватар». К сожалению, работу над фильмом представил не режиссер Джеймс Кэмерон, но именно он традиционно будет руководить съемочным процессом.

Фото: Cq.ru Cq.ru

Новость про «Аватара 4» удивила фанатов, ведь еще даже не состоялась премьера «Аватар 2», которая намечена на 14 декабря 2022 года. В данный момент ближайший фильм находится на этапе пост-продакшна.