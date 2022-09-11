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1 час назад

Начались съемки фильма «Аватара 4». «Аватара 2» выйдет только 14 декабря

Cq.ru

На фестивале D23 Expo состоялся анонс четвертой части кинофраншизы «Аватар». К сожалению, работу над фильмом представил не режиссер Джеймс Кэмерон, но именно он традиционно будет руководить съемочным процессом.

Стартовали съемки фильма «Аватара 4»
Фото: Cq.ruCq.ru

Новость про «Аватара 4» удивила фанатов, ведь еще даже не состоялась премьера «Аватар 2», которая намечена на 14 декабря 2022 года. В данный момент ближайший фильм находится на этапе пост-продакшна.

Также стало известно, что на данный момент идут съемки «Аватара 3». У картины нет даты выхода. Скорее всего, ее премьеру стоит ждать не раньше 2024 года. Все из-за того, что фильм даже не дошел до стадии добавления спецэффектов.

Фильмы,Аватар,Джеймс Кэмерон,
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