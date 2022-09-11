Стартовали съемки фильма «Аватара 4»

На фестивале D23 Expo состоялся анонс четвертой части кинофраншизы «Аватар». К сожалению, работу над фильмом представил не режиссер Джеймс Кэмерон, но именно он традиционно будет руководить съемочным процессом.
Новость про «Аватара 4» удивила фанатов, ведь еще даже не состоялась премьера «Аватар 2», которая намечена на 14 декабря 2022 года. В данный момент ближайший фильм находится на этапе пост-продакшна.
Также стало известно, что на данный момент идут съемки «Аватара 3». У картины нет даты выхода. Скорее всего, ее премьеру стоит ждать не раньше 2024 года. Все из-за того, что фильм даже не дошел до стадии добавления спецэффектов.