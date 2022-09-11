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1 час назад

Представлен новый состав "Громовержцев"

Газета.Ru

Компания Marvel представила актерский состав грядущей ленты «Громовержцы» на оффлайн-ивенте Disney D23 Expo. Его состав публикует The Hollywood Reporter.

Представлен новый состав "Громовержцев"
Фото: Газета.руГазета.ру

В фильме сыграют Флоренс Пью ( Елена Белова, «Черная вдова»), Себастиан Стэн (Баки Барнс, «Зимний солдат»), Дэвид Харбор («Красный Страж»), Уайатт Рассел (Джон Уокер), Ханна Джон-Кэймен, (Призрак), Ольга Куриленко (Таскмастер) и Джулия Луи-Дрейфус.

Режиссером фильма выступил создатель ленты «Робот и Фрэнк» Джейк Шрейер.

Команда Громовержцев дебютировала в №449 комикса «Невероятный Халк», который создали художник Марк Багли и писатель Курт Бьюсик. Она похожа на злодейский ансамбль DC «Отряд самоубийц». При этом некоторые члены команды работают на правительство.

Дата выхода фильма «Громовержцы» запланирована на 26 июля 2024 года.

Фильмы,Робот и Фрэнк,Невероятный Халк,Отряд самоубийц,Джейк Шрейер,Ханна Джон-кэймен,Елена Белова,Дэвид Харбор,Ольга Куриленко,Walt Disney,
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