Представлен новый состав "Громовержцев"

Компания Marvel представила актерский состав грядущей ленты «Громовержцы» на оффлайн-ивенте Disney D23 Expo. Его состав публикует The Hollywood Reporter.
В фильме сыграют Флоренс Пью ( Елена Белова, «Черная вдова»), Себастиан Стэн (Баки Барнс, «Зимний солдат»), Дэвид Харбор («Красный Страж»), Уайатт Рассел (Джон Уокер), Ханна Джон-Кэймен, (Призрак), Ольга Куриленко (Таскмастер) и Джулия Луи-Дрейфус.
Режиссером фильма выступил создатель ленты «Робот и Фрэнк» Джейк Шрейер.
Команда Громовержцев дебютировала в №449 комикса «Невероятный Халк», который создали художник Марк Багли и писатель Курт Бьюсик. Она похожа на злодейский ансамбль DC «Отряд самоубийц». При этом некоторые члены команды работают на правительство.
Дата выхода фильма «Громовержцы» запланирована на 26 июля 2024 года.