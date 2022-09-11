Представлен новый состав "Громовержцев"

Команда Громовержцев дебютировала в №449 комикса «Невероятный Халк», который создали художник Марк Багли и писатель Курт Бьюсик. Она похожа на злодейский ансамбль DC «Отряд самоубийц». При этом некоторые члены команды работают на правительство.