Вышел трейлер автобиографического фильма Спилберга

Студия Universal Pictures представила трейлер фильма «Фабельманы», который основан на детских воспоминаниях режиссера Стивена Спилберга. Ролик опубликован на YouTube-канале компании.

Фото: Газета.ру Газета.ру

Действие трейлера начинается с того, как семилетний Сэмми Фабельман (Матео Зорьон Фрэнсис-Дефорд) создает свой первый фильм, являющийся продолжением ленты «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» братьев Люмьер. Хотя еще до этого, Сэмми пугается темного кинотеатра, но потом отец объясняет ему процесс создания фильмов, а мать говорит, что «кино — это ожившие мечты».

Большая часть ленты показывает Сэмми подростком (Гэбриел ЛаБелль), который становится все более опытным режиссером. Он противится высказываниям отца, что кино — просто хобби, отчетливо понимая, что это дело всей его жизни.

«Спилберг показывает нам процесс создания своего самого первого фильма, его вдохновение и моменты жизни, которые повлияли на него. Сэмми также снимает свою семью так, как никто другой их не видит», — пишет The Collider.