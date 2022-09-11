Вышел трейлер автобиографического фильма Спилберга

Студия Universal Pictures представила трейлер фильма «Фабельманы», который основан на детских воспоминаниях режиссера Стивена Спилберга. Ролик опубликован на YouTube-канале компании.
Действие трейлера начинается с того, как семилетний Сэмми Фабельман (Матео Зорьон Фрэнсис-Дефорд) создает свой первый фильм, являющийся продолжением ленты «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» братьев Люмьер. Хотя еще до этого, Сэмми пугается темного кинотеатра, но потом отец объясняет ему процесс создания фильмов, а мать говорит, что «кино — это ожившие мечты».
Большая часть ленты показывает Сэмми подростком (Гэбриел ЛаБелль), который становится все более опытным режиссером. Он противится высказываниям отца, что кино — просто хобби, отчетливо понимая, что это дело всей его жизни.
«Спилберг показывает нам процесс создания своего самого первого фильма, его вдохновение и моменты жизни, которые повлияли на него. Сэмми также снимает свою семью так, как никто другой их не видит», — пишет The Collider.
В каст фильма вошли Мишель Уильямс, Пол Дано, Сет Роген, Дженни Берлин и другие. Сценарий к ленте Спилберг написал в соавторстве со сценаристом Тони Кушнером («Линкольн», «Мюнхен»). Кроме того, в ней Спилберг впервые работал вместе с Дэвидом Линчем.