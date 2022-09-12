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6 часов назад

Фильм "Три тысячи лет желаний" возглавил кинопрокат РФ и СНГ

ТАССиещё 1

Фильм "Три тысячи лет желаний" стал лидером проката в РФ и СНГ, собрав 49,4 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com в период с 8 по 11 сентября.

Фильм "Три тысячи лет желаний" возглавил кинопрокат РФ и СНГ
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Картина режиссеров Джорджа Миллера и Дага Митчелла, вышедшая в прокат 8 сентября, рассказывает историю джинна, который прожил 3 тыс. лет, видел множество эпох и цивилизаций. Его сосуд попадал к большому количеству людей, однако никто не успевал его освободить. В наши дни его судьба оказывается в руках ученого в области литературы. Эта встреча позволяет обоим посмотреть на мир по-другому. Главные роли в фильме исполнили Идрис Эльба, Тильда Суинтон, Пиа Тандерболт и другие.

Второе место занял фильм режиссера Виктории Фанасютиной "Календарь Ма(й)я", который вышел в прокат 1 сентября и собрал 23 млн рублей. В основе сюжета лежит история подростков, жизнь которых по вине одного из них начинает двигаться в обратном направлении. Они переживают заново прошедшие дни и события, что в итоге меняет не только их жизнь, но и жизнь близких им людей. Главные роли в ленте исполнили Данила Уютов, Милана Копничева, Руслан Паньшин и другие.

На третьей строчке рейтинга расположилась отечественная картина "Начать сначала" режиссера Ирины Гобозашвили, вышедшая в прокат 8 сентября и собравшая 18 млн рублей. Фильм рассказывает историю тренера сборной России по регби, который вернулся в родной город. Там он начинает работать обычным преподавателем физкультуры. Ему предстоит собрать команду из хулиганов и сделать их чемпионами. Главные роли в картине исполнили Владимир Сычев, Алексей Шевченков, Ольга Хохлова, Владимир Стеклов и другие.

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