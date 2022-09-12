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1 час назад

Жуткие роли хороших актеров: зачем они снялись в этих фильмах

Super.ru

Даже гений может попасть впросак, если задрал нос и высматривает «Оскар» на горизонте.

Жуткие роли хороших актеров: зачем они снялись в этих фильмах
Фото: Super.ruSuper.ru

Шон Коннери, «Зардоз» (1974)

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Проблема не в том, что Шону Коннери пришлось нарядиться в апокалиптические боевые трусы с подтяжками и ботфортами. А в том, что сделал он это крайне не вовремя: Коннери только-только покинул бондиану, ему требовалось доказать, что он — мастер на все руки и парень не промах. Вместо этого он влез в безнадежно убогую антиутопию про троглодитов будущего. Нет, Коннери не был пьян. Просто на стадии сценария все выглядело прилично, да и режиссер — уважаемый человек с номинацией на Оскар.

Хэлли Берри, «Женщина-кошка» (2004)

Каждый раз, когда таращишься на это безобразное кино, глазам не веришь — перед нами актриса, которая всего два года назад получила Оскар. Хэлли в те годы была идолом из идолов, да еще и обладала прекрасной и гибкой фигуркой. Из нее бы вышла идеальная женщина-кошка! Признаки катастрофы появились уже на стадии трейлеров — от них у фанатов лопались глаза и отсыхали хвосты. Трейлеры были ужасны, однако фильм вышел еще хуже. Все помнили, какой чудесной кисой обернулась Мишель Пфайффер в фильме «Бэтмен возвращается», и нашкодившую Хэлли Берри хотелось гнать шваброй.

Джордж Клуни, «Бэтмен и Робин» (1997)

Провальному кинокомиксу «Бэтмен и Робин» надо бы памятник поставить — он чуть было не похоронил целую тучу актеров в братской могиле. Там снялись Арнольд Шварценеггер, Ума Турман, Алисия Сильверстоун. Но больше всех досталось Джорджу Клуни, потому что он был главным в этом цирке. Из семи актеров, игравших Бэтмена в кинематографе, Клуни и по сей день считается самым неуместным и презираемым. К счастью, молодец Джордж спас свою карьеру очень оперативно.

Брайан Крэнстон, «Могучие рейнджеры» (2017)

Супергерои чуть не погубили и другого солидного актера — Брайана Крэнстона. Ради роли Зордона он пустился во все тяжкие: бродил лысый, в татушках, с обнаженным торсом и недоумением на лице. Актер не понимал, что он делает в этом балагане, зритель понимал еще меньше. На самом деле Крэнстон еще в 90-е годы озвучивал мультики про могучих рейнджеров, так что его подставила ностальгия.

Натали Портман, «Храбрые перцем» (2011)

Никто вообще не понял, что это было. Одна из топовых актрис эпохи внезапно очутилась в помойной пародии на фэнтези-фильмы. Где кавардак, тупняк и шутки ниже пояса — причем пояс не человека, а гнома или хоббита. Нас интересует даже не сколько денег актрисе заплатили за все унижения, а с чего вообще кто-то взял, что Натали Портман — комедийная актриса. Одна радость: фильм не собрал даже половины бюджета, и мало кто видел сие позорище.

Идрис Эльба и не только он, «Кошки» (2019)

Еще одна братская могила. Дичь с безобразной графикой, которая превратила респектабельных актеров в пушистых извращенцев. Даже музыка не спасла кино, а она хороша, ведь это адаптация мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера. Люди до сих пор закрывают глаза, когда видят плящущих и поющих Идриса Эльбу, Иэна Маккеллена, Джуди Денч и Тейлор Свифт. Тот случай, когда слово «клоунада» следует писать как «клоун ада».

Дженнифер Лоуренс, «Красный воробей» (2018)

Экранное непотребство во всех прямых и переносных смыслах. Мегазвезда Голливуда вдруг очутилась голышом в бездарнейшей постановке про наемниц КГБ из какой-то альтернативной реальности. Смешно было всем на первой же сцене, где пышечка Лоуренс изображает из себя балерину Большого театра. Далее накал маразма только нарастает. Дженнифер Лоуренс поперлась в «Красного воробья» сугубо добровольно и не денег ради — считала челленджем сыграть суровую воительницу КГБ и четыре месяца как бешеная тренировала в себе балерину. Зря.

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