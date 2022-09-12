Фильмы о жизни на Тайване

Тайвань — остров в Тихом океане у берегов Китая. До 1949 года был частью китайской территории. После Второй мировой в Китае вспыхнула гражданская война, и китайской интеллигенции пришлось бежать на Тайвань. Они построили независимое демократическое государство и добились гигантского экономического скачка. Сделали подборку из 10 художественных и документальных фильмов, которые позволят познакомиться с культурой и историей этой страны.

Фото: Кадр из фильма «Время жить и время умирать» Кадр из фильма «Время жить и время умирать»

Художественные фильмы

Видео дня

Режиссер: Хоу Сяосянь Год: 1985

Главный герой, Асяо, родился в Китае в благополучной семье чиновника. Его отец получает новое назначение на Тайвань, куда они и переезжают. Остров становится новой родиной, мальчик быстро осваивает его обычаи. Однако вскоре в семье случаются беды: вначале умирает отец, а затем мать и бабушка. Фильм рассказывает о культуре Тайваня и позволяет увидеть его культурные различия с Китаем.

Режиссер: Чэнь Хуайэнь Год: 2006

Это история о велосипедном путешествии глухого юноши по Тайваню. Вместе с героем зрители знакомятся с культурой, природой, бытом страны. Несмотря на простоту сюжета, фильм привлекает своей атмосферой.

Режиссер: Хоу Сяосянь Год: 1993

Вторая мировая война в самом разгаре. Правительство Тайваня использует все возможные ресурсы для пропаганды военных действий. Не становится исключением и национальный кукольный театр. Вводится жесткая цензура, а в спектаклях должна присутствовать идеология. Ли Тян Лу — король марионеток. Новые правила в театральной самодеятельности сильно мешают его творчеству, и он старается обрести свободу.

Режиссер: Хоу Сяосянь Год: 1989

История четырех братьев семейства Линь, коренных островитян, которым выдалось жить в нелегкое время. Кульминацией фильма становится Инцидент 228, когда происходит расстрел тайваньского населения. Это антиправительственное выступление на Тайване, которое было жестоко подавлено гоминьдановским правительством.

Режиссер: Эдвард Янг Год: 1991

В главных ролях — тайбэйские подростки 1960-х годов. Они напуганы будущим и не уверены в нем. В основе сюжета лежит история отношений 14-летнего сына государственного служащего и подружки одного из главарей уличных банд.

Режиссер: Эдвард Янг Год: 2000

Это история о трех поколениях тайваньцев, пытающихся разобраться в жизни. ЭнДжею уже за сорок. Помимо проблем на работе, жена переживает душевный кризис, дочь впервые влюбилась. Внезапная встреча с давней возлюбленной Шерри дает ему шанс начать новую жизнь. Вновь став романтиком, ЭнДжей втайне отправляется с Шерри в Японию.

Документальные фильмы

Год: 1989 Авторы: Green Team

В течение долгого времени Гоминьдан обладал монополией на тайваньские телеканалы. Зеленая команда начала действовать, чтобы отменить эти необоснованные ограничения. Во время избирательных кампаний окружных судей, членов окружных советов и национальных законодателей в конце 1989 года Зеленая команда самостоятельно настроила спутниковый канал передачи, создав первый на Тайване телеканал для народа. В этом фильме вы узнаете историю о том, как жители боролись с цензурой.

Авторы: Green Team

30 ноября 1986 года во время предвыборной кампании ведущий деятель оппозиции Сюй Синь-лян планировал вернуться на Тайвань после многих лет изгнания. Демократическая прогрессивная партия призвала к массовой мобилизации, чтобы встретить его в аэропорту. Однако на шоссе, ведущем к аэропорту, они неожиданно столкнулись с большим количеством полицейских и военнослужащих. Полиция неоднократно пыталась разогнать толпу с помощью водометов и слезоточивого газа. Обе стороны даже атаковали друг друга камнями. Единственные в то время три телеканала — TTV, CTV и CTS — неоднократно транслировали происходящее. Инцидент в аэропорту, снятый Зеленой командой, вскоре стал популярным видео, которое кандидаты от ДПП проигрывали в штабе своей кампании, чтобы своевременно опровергнуть официальную ложь. Этот фильм освещает инцидент.

Автор: SU Hung-en

Часть коренных жителей Тайваня все еще верят в шаманизм. Шаманы несли ответственность за общение с духовным миром и полагались на ритуалы, чтобы помочь другим избежать несчастья. Однако и у страдающего пациента, желающего провести ритуал, и у шамана, совершающего ритуал, есть свои проблемы. Могут ли эти израненные души найти исцеление в верованиях?

Автор: FU Yue