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4 часа назад

Урганта и Светлакова исключили из новогодней комедии «Елки 9»

Деловая газета "Взгляд"

Актеры Сергей Светлаков и Иван Ургант не появятся в девятой части новогодней комедии «Елки», сообщил шоураннер проекта Евгений Кулик.

Урганта и Светлакова исключили из новогодней комедии «Елки 9»
Фото: Сергей Бобылев/ТАСССергей Бобылев/ТАСС

«Это не наше решение», – заявил РБК Life Сергей Светлаков. От дальнейших комментариев он отказался.

Иван Ургант заявил изданию, что «в съемках новой части фильма «Елки» я участия не принимал. Мы посоветовались с Сергеем и Дмитрием (Нагиевым) и решили взять паузу на две-три серии».

Кулик опубликовал видеозапись во «ВКонтакте», на которой он заявляет, что у него есть новость, о которой он хотел рассказать, но не находил подходящего момента, однако теперь «пришло время». Затем Кулик направляет камеру на свою супругу Регину, которая говорит, что «Урганта и Светлакова в следующих «Елках» не будет».

Позже на официальной странице проекта во «ВКонтакте» появились первые кадры из предстоящего фильма, на которых замечены герои. В комедии снялись: Алексей Серебряков, Елена Валюшкина, Федор Добронравов, Михаил Орлов, Виктория Агалакова и сам Евгений Кулик. В списке не хватает Дмитрия Нагиева, который появлялся в предыдущих частях франшизы.

Напомним, в июле Ургант впервые за полгода выступил в России в роли ведущего. В мае Ургант резко ответил театральному режиссеру Эдуарду Боякову, пообещавшему при встрече «плюнуть в лицо» телеведущему за то, что тот якобы покинул Россию в период спецоперации.

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