«Эмми» завоевал актер из сериала  «Игра в кальмара»

Как сообщает МК, в категории «Лучшая мужская роль в драматическом сериале» завоевал Ли Джон Джэ, который сыграл главную роль в сериале «Игра в кальмара».

В блоге Гудков назвал «мерзким доносчиком» тех, кто написал на него жалобу. Стоит отметить, если следствие установит, что пародия и правда оскорбительна, кэвээнщика ждет штраф в размере 500 тысяч рублей или срок — от двух до пяти лет колонии.