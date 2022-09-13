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5 часов назад

«Эмми» завоевал актер из сериала  «Игра в кальмара»

Свободная пресса

Телеканал NBC ведет прямую трансляцию церемонии вручения награды киноакадемии США «Эмми».

Как сообщает МК, в категории «Лучшая мужская роль в драматическом сериале» завоевал Ли Джон Джэ, который сыграл главную роль в сериале «Игра в кальмара».

Уточняется, что в данной категории кроме него за главную награду боролись Адам Скотт, Боб Оденкёрк, Джереми Стронг, Брайан Кокс и Джейсон Бейтман.

Ранее 39-летний комик Александр Гудков прокомментировал донос на него из-за его клипа «Я узкий».

В блоге Гудков назвал «мерзким доносчиком» тех, кто написал на него жалобу. Стоит отметить, если следствие установит, что пародия и правда оскорбительна, кэвээнщика ждет штраф в размере 500 тысяч рублей или срок — от двух до пяти лет колонии.

Фильмы,Джейсон Бейтман,Джереми Стронг,Боб Оденкерк,Александр Гудков,Брайан Кокс,Адам Скотт,
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