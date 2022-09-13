«Эмми» завоевал актер из сериала  «Игра в кальмара»

Телеканал NBC ведет прямую трансляцию церемонии вручения награды киноакадемии США «Эмми».
Как сообщает МК, в категории «Лучшая мужская роль в драматическом сериале» завоевал Ли Джон Джэ, который сыграл главную роль в сериале «Игра в кальмара».
Уточняется, что в данной категории кроме него за главную награду боролись Адам Скотт, Боб Оденкёрк, Джереми Стронг, Брайан Кокс и Джейсон Бейтман.
Ранее 39-летний комик Александр Гудков прокомментировал донос на него из-за его клипа «Я узкий».
В блоге Гудков назвал «мерзким доносчиком» тех, кто написал на него жалобу. Стоит отметить, если следствие установит, что пародия и правда оскорбительна, кэвээнщика ждет штраф в размере 500 тысяч рублей или срок — от двух до пяти лет колонии.