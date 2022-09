На Netflix состоялась премьера аниме Cyberpunk: Edgerunners

На Netflix состоялась премьера аниме по Cyberpunk 2077 с подзаголовком Edgerunners (русс. «Киберпанк: Бегущие по краю»).Шоу состоит из десяти эпизодов и рассказывает историю молодого наёмника, которому приходится выживать в Найт-Сити. Проектом занимались CD Projekt Red и студия Trigger (Kill la Kill, Little Witch Academia). В кресле композитора — Акира Ямаока (Silent Hill).

Ранее CD Projekt Red представила музыкальный клип на завершающую тему Cyberpunk: Edgerunners. Автором песни Let You Down выступил популярный польский музыкант Давид Подсядло, а над роликом трудился известный российский художник Илья Кувшинов.