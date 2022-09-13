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1 час назад

На Netflix состоялась премьера аниме Cyberpunk: Edgerunners

Игромания.ру

На Netflix состоялась премьера аниме по Cyberpunk 2077 с подзаголовком Edgerunners (русс. «Киберпанк: Бегущие по краю»).Шоу состоит из десяти эпизодов и рассказывает историю молодого наёмника, которому приходится выживать в Найт-Сити. Проектом занимались CD Projekt Red и студия Trigger (Kill la Kill, Little Witch Academia). В кресле композитора — Акира Ямаока (Silent Hill).

На Netflix состоялась премьера аниме Cyberpunk: Edgerunners
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Ранее CD Projekt Red представила музыкальный клип на завершающую тему Cyberpunk: Edgerunners. Автором песни Let You Down выступил популярный польский музыкант Давид Подсядло, а над роликом трудился известный российский художник Илья Кувшинов.

Кстати о Cyberpunk 2077, CD Projekt Red заявила, что она «абсолютно и полностью предана» дальнейшему развитию франшизы.

Фильмы,Илья Кувшинов,Netflix,
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