HBO обогнала Netflix по количеству наград на "Эмми-2022"

Компания HBO обогнала стриминговый сервис Neflix по количеству наград на премии «Эмми-2022», сообщает Deadline.
Сообщается, что проекты от HBO и HBO Max получили 37 трофеев, а от Netflix — 26. Среди удостоившихся награды такие картины HBO, как «Эйфория», «Белый лотос», «Наследники», «Хитрости» и «События прошедшей недели с Джоном Оливером».
Актриса Зендея получила премию за роль Ру Беннет в сериале «Эйфория» во второй раз. Впервые артистка стала лауреаткой «Эмми» в 2020 году.
На церемонии вручения награды создатель сериала «Наследники» Джесси Армстронг подшутил над Карлом III.