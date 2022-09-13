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3 часа назад

Компания HBO обогнала Netflix по количеству наград на "Эмми-2022"

Газета.Ru

Компания HBO обогнала стриминговый сервис Neflix по количеству наград на премии «Эмми-2022», сообщает Deadline.

HBO обогнала Netflix по количеству наград на "Эмми-2022"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Сообщается, что проекты от HBO и HBO Max получили 37 трофеев, а от Netflix — 26. Среди удостоившихся награды такие картины HBO, как «Эйфория», «Белый лотос», «Наследники», «Хитрости» и «События прошедшей недели с Джоном Оливером».

Актриса Зендея получила премию за роль Ру Беннет в сериале «Эйфория» во второй раз. Впервые артистка стала лауреаткой «Эмми» в 2020 году.

На церемонии вручения награды создатель сериала «Наследники» Джесси Армстронг подшутил над Карлом III.

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