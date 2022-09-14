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37 минут назад

Источник: «Мстителей 6» снимет режиссёр «Чёрной пантеры»

Чемпионат.com

Недавно ведущий подкаста The Weekly Planet Джеймса Клемент рассказал, что его источники сообщили ему о режиссёре фильма «Мстители: Секретные войны». Marvel Studios до сих пор не раскрыла постановщика ленты, а если верить информации, им станет Райан Куглер.

Источник: «Мстителей 6» снимет режиссер «Черной пантеры»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Куглер снял две части «Чёрной пантеры» и ленту «Крид: Наследие Рокки». Согласно данным, в настоящий момент режиссёр ведёт переговоры с Marvel Studios, и, вероятно, они закончатся успешно, а Куглера назначат постановщиком картины.

Райан Куглер один из режиссёров, ведущих переговоры о «Секретных войнах». В этом есть смысл, и источник говорит, что этот человек — очевидный выбор.

Пятых «Мстителей» снимет режиссёр «Шан-Чи» Дестин Дэниел Креттон. Фильм выйдет 5 мая 2023 года, а шестая часть планируется к премьере в ноябре того же года.

Фильмы,Крид: Наследие Рокки,Мстители,Чёрная Пантера,Райан Куглер,
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