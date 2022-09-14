Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+17° в 
USD 60.07EUR 60.94
Войти в почту
2 часа назад

Исторический экшн «Средневековье» в кино с 20 октября

Стелла Шмель

Претенденты на трон римской империи начинают кровавую войну в борьбе за главенство. Один из претендентов – Ян – решается на хитрый политических ход. Он похищает невесту могущественного вельможи, чтобы пресечь его попытки заполучить трон. Неожиданно для себя самого Ян начинает испытывать чувства к заложнице и пытается освободить ее. Теперь он бьется не только за престол, но и за свою любовь.

Фильм создан чешской командой во главе с режиссером и сценаристом Петром Яклом. В каст вошли: Бен Фостер, Майкл Кейн, Мэттью Гуд, Тиль Швайгер, Винценц Кифер, Софи Лоу, Уильям Моусли и другие.

Смотрите в кино с 20 октября.

Фильмы,Видео,Петр Якл,Софи Лоу,Винценц Кифер,Уильям Моусли,Мэттью Гуд,Тиль Швайгер,Бен Фостер,Майкл Кейн,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители