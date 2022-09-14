Исторический экшн «Средневековье» в кино с 20 октября

Претенденты на трон римской империи начинают кровавую войну в борьбе за главенство. Один из претендентов – Ян – решается на хитрый политических ход. Он похищает невесту могущественного вельможи, чтобы пресечь его попытки заполучить трон. Неожиданно для себя самого Ян начинает испытывать чувства к заложнице и пытается освободить ее. Теперь он бьется не только за престол, но и за свою любовь.