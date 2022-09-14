«Топ Ган: Мэверик» показали под названием «Том Круз: Мажорик»

В оренбургском кинотеатре «Космос» изменили названия зарубежных фильмов, поэтому картина «Топ Ган: Мэверик» превратилась в « Том Круз : Мажорик». Об этом сообщает издание «Подъем».

«Фантастические твари» получили название «Волшебные животные: загадки сильнейшего мага Альберта из Хогвартса», «Миньоны: Грювитация» переименовали в «Банана: гравитация», а «Мир Юрского периода» — в «Мир Юры в парке».

В «Космосе» пояснили, что сдают зал в аренду. Иногда этой услугой пользуются творческие клиенты, добавили там. «Люди там своими делами занимаются, мы особо не смотрим, что они там делают. Название сами придумывают», — заявили представили площадки в российском городе.