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2 часа назад

В России «Топ Ган: Мэверик» показали под названием «Том Круз: Мажорик»

Lenta.ru

В оренбургском кинотеатре «Космос» изменили названия зарубежных фильмов, поэтому картина «Топ Ган: Мэверик» превратилась в «Том Круз: Мажорик». Об этом сообщает издание «Подъем».

«Топ Ган: Мэверик» показали под названием «Том Круз: Мажорик»
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

«Фантастические твари» получили название «Волшебные животные: загадки сильнейшего мага Альберта из Хогвартса», «Миньоны: Грювитация» переименовали в «Банана: гравитация», а «Мир Юрского периода» — в «Мир Юры в парке».

В «Космосе» пояснили, что сдают зал в аренду. Иногда этой услугой пользуются творческие клиенты, добавили там. «Люди там своими делами занимаются, мы особо не смотрим, что они там делают. Название сами придумывают», — заявили представили площадки в российском городе.

Фильмы,Мир Юрского периода,Том Круз,
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