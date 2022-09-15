Как Москва поддерживает столичный синематограф

Пандемия коронавируса, за тем и западные санкции, вслед за которыми последовал уход из России западных мейджеров, нанесли серьезный удар по отечественной киноиндустрии. Посещаемость кинотеатров, а значит, и доходы прокатчиков с начала этого года упали минимум в два раза. Но эксперты не спешат драматизировать ситуацию, и видят в этом для российского кино новое окно возможностей для российских режиссеров и бизнеса в целом, который уже начал перестраивать всю систему кинопоказов, переориентируясь на качественное отечественное кино. О том, какую поддержку в этой непростой ситуации оказывают киноиндустрии столичные власти, — в материале «Ленты.ру».

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Российская киноиндустрия не переживала подобного кризиса уже более 30 лет. Свою роль сыграл не только уход западных компаний и американского и европейского кинематографа, но и два года пандемии. Это видно и по цифрам среднего чека, и по количеству зрителей. Так, по оценкам «Коммерсанта» голливудские релизы приносили кинотеатрам до 80 процентов дохода, а в их отсутствие выручка кинотеатров уже сократилась примерно наполовину.

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Кризис жанра

По данным Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), в начале года в стране был зарегистрирован 2161 кинотеатр (5709 кинозалов). А уже к середине апреля — меньше чем через месяц после ухода с российского рынка западных киностудий Sony, Warner Bros., Walt Disney Company и Universal — в стране закрылись 36,4 процента кинозалов. За прошедшие с этого момента месяцы объем российского кинопроката достиг минимальных с 2015 года значений. В июне-июле кинотеатры по всей стране, по информации Фонда кино, посещали от 800 тысяч до максимум 1 миллиона человек в неделю. Хуже результаты были только во время локдауна, когда кинотеатры не работали. А самый кассовый фильм лета — триллер «Одна» — за три месяца проката собрал только 322 миллиона рублей. Для сравнения, «Черная вдова», стартовавшая в июле 2021 года, собрала 617 миллионов рублей, а результат вышедшей в июне того же года «Круэллы» достиг 756 миллионов рублей. К концу года кинотеатры сгенерируют совокупный убыток в размере не менее 11,1 миллиарда рублей, прогнозирует АВК.

По словам гендиректора объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексея Васясиа, ситуация сейчас намного драматичнее, чем во время локдауна. «Во-первых, во время локдауна было понятно, что когда-то, причем в обозримом будущем, отснятые фильмы все-таки будут показаны. А сейчас мы не знаем, будет ли вообще когда-нибудь голливудский контент на наших экранах», — говорил он в интервью РБК.

Made in Russia

Что делать в ситуации, когда с российского рынка ушли голливудские кинокомпании-гиганты? Кто-то из сетей возобновляет прокат старых отечественных фильмов, кто-то ставит больше азиатских новинок, но все опрошенные «Лентой.ру» эксперты и участники рынка говорят не о кризисе, а об окне возможностей, которое этот кризис открывает для российских сценаристов, режиссеров и кинокомпаний. В России уже давно научились снимать хорошие фильмы и многочисленные Гран-при международных кинофестивалей прямое тому подтверждение. Появляется много впечатляющих картин, снятых и в регионах, к примеру, якутским и бурятским кинематографом. Сделано, в том числе и в Москве и при поддержке столичного правительства большое множество коммерчески успешных федеральных кинопроектов. Остается перестроить саму систему кинопоказов. И вместо американских блокбастеров переориентироваться на качественное отечественное кино, выбранное не только по принципу развлекательности контента. Поступить, как, например, во Франции, где доля зарубежных фильмов в прокате не превышает 10 процентов.

«За последние десять лет была создана сетевая высокотехнологичная инфраструктура для демонстрации кино, — говорил в одном из интервью председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. — Теперь эта огромная индустрия находится под угрозой кризиса, потому что она была заточена под голливудский контент, который, конечно, серьезно ударял по нашим традиционным ценностям и культуре». Сейчас, по его словам, у российского кино появился исторический шанс. «Я считаю, что сейчас мы можем совершить культурный рывок, основываясь на развитой инфраструктуре кинематографа, сформировать новый курс в области российского кино, заменив нынешние современные развлекательные поделки, часто агрессивные и антикультурные, на российское героическое, содержательное сюжетное кино, основанное на серьезной драматургии»,

— подчеркнул депутат.

Для этого, по мнению Сергея Гаврилова, нужно помочь кинематографу, учитывая опыт антикризисных мер. «Это может быть и помощь в виде грантов и субсидий для выплаты зарплат сотрудникам кинематографа, предоставление льготных кредитов для сохранения численности работающих, прямые субсидии для поддержки показа отечественного исторического, документального, героического современного кино», — отметил депутат.

И в самый острый момент поддержка киноиндустрии пришла, в том числе со стороны московского правительства, причем, не узко и точечно, а широко и по всем фронтам.

Москва спешит на помощь

О мерах поддержки кинотеатров Сергей Собянин объявил днем 9 июня. После ухода иностранных кинопрокатчиков с российского рынка многие кинотеатры оказались перед угрозой закрытия или «значительного сокращения масштабов работы», отметил он. В связи с этим власти решили объявить о мерах поддержки. Среди них — выплаты за показ российских фильмов и гранты на их продвижение. Они необходимы, чтобы не «оставить без работы тысячи людей, причем не только в индустрии кино», но и в целом в столичной экосистеме, поскольку, например, если не будет кино, сократится выручка и на фудкортах, отметили власти.

«Поддержка была комплексной. Помимо того что Москва содействовала в организации съемок на территории города, в начале мая был принят пакет постановлений мэра о мерах поддержки кинобизнеса, в том числе и кинопроизводства, — рассказала «Ленте.ру» глава офиса Московской кинокомиссии Анастасия Зуенко. — В частности, очень хорошо поддержали студентов частных московских школ в сфере кинематографии. Гранды составили до 500 тысяч рублей на одного студента».

В московский пакет поддержки вошли: прямые выплаты киносетям из городского бюджета на компенсацию 100 процентов затрат по лицензионным договорам за пользование правами на отечественные фильмы, до 50 процентов затрат по лицензионным договорам за пользование правами на отечественные фильмы, гранты на продвижение, проще говоря, на рекламу отечественного кино, которые получили крупнейшие сети кинотеатров, частичная компенсация расходов на проведение киносъемок на улицах и площадях Москвы (до 25 процентов затрат на аренду городских площадок, объектов культуры и транспорта, памятников архитектуры и так далее — на эти цели из бюджета города выделено 300 миллионов рублей). Также были увеличены размеры грантов за проведение съемок на территории города и создание образа Москвы в киноискусстве.

«Было принято расширение мер поддержки в части увеличения сумм, видов кинофильмов кот могут претендовать на гранд, — отметила Анастасия Зуенко. — Теперь гранды могут получить и сериалы, которые показывают на телевидении и киноплатформах, короткометражное кино и студенческие курсовые и дипломные работы».

С 2020 года правительство Москвы платит кинокомпаниям, снимающим свои фильмы в Москве. Финансовую поддержку получили 12 кинопроизводителей на общую сумму 57 миллионов рублей. Среди них «Доктор Лиза» Оксаны Карас, «Вторжение» Федора Бондарчука и «На острие» Эдуарда Бордукова. Отдельно гранты предусмотрены для столичных анимационных студий. Один из них предоставляется производителям коммерческой анимации. В 2021 году были определены 14 получателей выплат. Им одобрена поддержка на общую сумму около 84 миллиона рублей.

«В 2022 году мы существенно увеличим размеры этих грантов. Кроме того, впервые распространим выплаты на компании, чьи фильмы идут в онлайн-кинотеатрах или по ТВ, — заявил тогда Сергей Собянин. — Также впервые финансовую поддержку смогут получить кинопроизводители, ведущие съемки в павильонах киноконцерна «Мосфильм» и Киностудии Горького, а также в городском кинопарке вблизи деревни Юрово». Поощрительные гранты по 10 миллионов рублей каждому достанутся пяти первым кинопроизводителям, которые организуют съемки в новом городском кинопарке.

Идя его открытия появилась три года назад. Это будет городской кинопарк с типовыми декорациями «полей сражения», «городских домов» или «деревенских улиц», которые с минимальными доработками можно будет использовать много раз. Для размещения кинопарка была выбрана свободная территория вблизи деревни Юрово в Новой Москве. В настоящее время ведутся работы по ее благоустройству.

Реакция отрасли

Представители киноиндустрии оценили эти меры поддержки. «Предоставление финансовой поддержки производителям, создающих образ Москвы в киноискусстве, абсолютно правильная идея, — отметил режиссер, продюсер и актер Федор Бондарчук. — Москва — гигантская съемочная площадка, где можно снимать практически все: от исторических картин до фантастических боевиков. Благодаря старым фильмам мы имеем возможность увидеть, какой была Москва в 50-е, 60-е, 70-е. Фильмы, снятые в Москве, становятся визуальным историческим документом. Наша столица — один из красивейших городов мира». По его словам, решение стимулировать кинематографистов снимать свои фильмы и сериалы в Москве кажется очень верным.

«Когда у продюсера появляется возможность вернуть часть потраченных средств, это можно только приветствовать, — сказал председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов. — Возмещение до 25 процентов расходов, понесенных производителями на аренду объектов нежилого фонда, находящегося в собственности города Москвы, стимулирует интерес кинематографистов к использованию городских локаций». Он отметил, что с одной стороны, это оптимизирует расходы на кинопроизводство, с другой — даст толчок для использования новых столичных объектов.

«Москва генерирует более половины сборов для большинства фильмов, а доля альтернативного контента составляла почти 100 процентов, поэтому данная мера позволит кинотеатрам оставить двери открытыми. Кино всегда было важной частью досуга москвичей, которые в среднем 4–6 раз в год ходили в кинотеатры. Мы также надеемся, что инициатива Сергея Семеновича будет поддержана и на федеральном уровне»,

— говорила в интервью РБК президент сети кинотеатров «Каро» Ольга Зинякова.

Киномосква

Помогает Москва не только кинопроизводителям и крупным коммерческим сетям, но и тем, чьей главной целью коммерция не является. В данном случае речь идет об уникальной сети городских кинотеатров «Москино», которая ведет свою историю с 1932 года. Сегодня в нее входят 13 кинотеатров, это 20 залов на 3201 место.

Еще в 2017 году Сергей Собянин утвердил программу модернизации сети городских кинотеатров, в результате чего их отремонтировали, поменяли интерьеры, модернизировали кинооборудование, а прилегающую территорию благоустроили. Ремонт кинотеатров не остановился даже в эпидемиологически сложном 2020 году. Все это позволило только в 2022 году провести в кинотеатрах сети «Москино» (по состоянию на 31 июля 2022 года) почти 25 тысяч кинопоказов, которые посетил около 230 тысяч зрителей, сделать более 500 бесплатных мероприятий, в которых приняло участие более 75 тысяч человек.

Неоспоримым преимуществом «Москино» является собственный фильмофонд. В его синематеке насчитывается более 5000 различных фильмов и около 9000 их копий. «Москино» отличается от других киносетей тем, что целенаправленно поддерживает современное российское кино, организует спецпоказы к памятным датам, поддерживает московские кинофестивали. Оно отличается и своим непохожим на других репертуаром, где присутствует большой процент авторского кино или картин ограниченного проката, фильмы на языке оригинала.

В «Москино» с успехом работает киноклуб «Энциклопедия анимации», куратором которого является шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков. Таким образом, формат киноклубов, который был довольно популярен в 70-е годы прошлого века, в последнее обретает второе дыхание. Помимо «Энциклопедии анимации» на базе «Москино» с успехом работают и другие проекты. Среди них — киноклуб военно-исторического фильма, который курирует журналист и историк Григорий Пернавский и совместный с изданием «Москвич Mag» камерный кинофестиваль, посвященный женщинам-режиссерам СССР. Кроме того, «Москино» совместно с киностудией «Союзмультфильм» на регулярной основе проходят воскресные мультипликационные утренники для самых маленьких зрителей, а программа показов студенческих работ организована совместно с ведущими киновузами столицы.

Также в «Москино» проходят циклы показов российского документального кино в области науки, искусства и регионоведения. А еще именно «Москино» организует кинопоказы в парках, музеях и даже на крышах архитектурных памятников. Сейчас итоги работы подводят полюбившиеся москвичам открытые летние кинотеатры. За лето на такие сеансы было продано больше 20 тысяч билетов.