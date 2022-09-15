Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+18° в 
USD 59.78EUR 59.84
Войти в почту
11 минут назад

Что посмотреть о жизни Елизаветы II

Мира Маркина

О Елизавете II снято много фильмов и сериалов: как художественных, так и документальных. Королева правила Великобританией более 70 лет и застала большое количество значимых исторических событий. Что посмотреть, кроме сериала "Корона", чтобы узнать больше о жизни и правлении Елизаветы II, рассказываем в материале "Рамблера".

Что посмотреть о жизни Елизаветы II
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Быть королевой: жизнь королевы Елизаветы II"

Это часовой документальный фильм, подготовленный National Geographic. В нем собраны ранее не изданные записи интервью тех, кто знает королеву лично, с тщательно изученными архивными кадрами и фотографиями. Специальный выпуск дает подробную картину ее жизни и некоторых из самых важных и влиятельных событий в истории британской монархии.

"Королеве 95 лет. История королевы Елизаветы II"

Документальный фильм сняли к юбилею Елизаветы II, который был в 2021 году. В нем пересказывается полная биография королевы Великобритании от рождения в 1926 году и до ее 95-летия. Фильм длится практически два часа.

"Королева"

Фильм "Королева" 2006 года - это биографическая драма. Он не документальный, но правдиво рассказывает о событиях, которые происходили в королевской семье сразу после трагической гибели принцессы Дианы. В фильме подробно раскрываются напряженные отношения Елизаветы II с тогдашним премьер-министром страны Тони Блэром.

Фильмы,Елизавета II,Тони Блэр,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители