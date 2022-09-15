Что посмотреть о жизни Елизаветы II

О Елизавете II снято много фильмов и сериалов: как художественных, так и документальных. Королева правила Великобританией более 70 лет и застала большое количество значимых исторических событий. Что посмотреть, кроме сериала "Корона", чтобы узнать больше о жизни и правлении Елизаветы II, рассказываем в материале "Рамблера".

Это часовой документальный фильм, подготовленный National Geographic. В нем собраны ранее не изданные записи интервью тех, кто знает королеву лично, с тщательно изученными архивными кадрами и фотографиями. Специальный выпуск дает подробную картину ее жизни и некоторых из самых важных и влиятельных событий в истории британской монархии.

Документальный фильм сняли к юбилею Елизаветы II, который был в 2021 году. В нем пересказывается полная биография королевы Великобритании от рождения в 1926 году и до ее 95-летия. Фильм длится практически два часа.