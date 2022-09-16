Лоуренс и Фельдман снимутся в фильме с рейтингом R

Как сообщает «Центральная служба новостей» со ссылкой на издание «Deadline», американские актёры Дженнифер Лоуренс («Люди Икс: Дни минувшего будущего», «Люди Икс: Первый класс», «Не смотрите наверх», «Голодные игры», «Красный воробей», «Пассажиры», «Джой», «Серена»), обладательница премии «Оскар», и звезда «Disney» Эндрю Барт Фельдман исполнят главные роли в комедии студии «Sony» под названием «Без обид». Известно, что фильму присвоен рейтинг R.
Сценаристом и режиссёром проекта выступит 45-летний американец украинского происхождения Джин Ступницки («Офис», «Хорошие мальчики», «Начало времён», «Очень плохая училка», «Давай знакомиться», «Третья жена», «Натяжение»). Над сюжетом также будет работать Джон Филлипс («Офис», «Задержка в развитии», «Новенькая»).
Продюсерами картины станут Дженнифер Лоуренс, Наоми Оденкёрк и Марк Провиссьеро («Никто», «4лен», «Полиция Парадайз»). Мировая премьера фильма запланирована на 16 июня 2023 года.