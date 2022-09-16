Лоуренс и Фельдман снимутся в фильме с рейтингом R

Кадр из фильма "Пассажиры"

Фото: Кадр из фильма "Пассажиры" Кадр из фильма "Пассажиры"

Продюсерами картины станут Дженнифер Лоуренс, Наоми Оденкёрк и Марк Провиссьеро («Никто», «4лен», «Полиция Парадайз»). Мировая премьера фильма запланирована на 16 июня 2023 года.