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12 минут назад

Вышел трейлер биографического фильма о Уитни Хьюстон

Газета.Ru

Вышел первый трейлер биографического фильма о покойной певице Уитни Хьюстон "Я хочу потанцевать с кем-нибудь". Ролик набрал более миллиона просмотров за несколько часов после публикации.

Вышел трейлер биографического фильма о Уитни Хьюстон
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В центре сюжета - развитие карьеры Уитни Хьюстон. Главную роль в байопике исполнила актриса Наоми Экки. Стэнли Туччи появится в фильме в роли легендарного продюсера Клайва Дэвиса, который обнаружил Хьюстон в ночном клубе Нью-Йорка.

Продюсером фильма выступил сам Дэвис, которому сейчас 90 лет. Режиссер фильма - Каси Леммонс, автор сценария - Энтони Маккартен ("Богемская рапсодия").

Уитни Хьюстон умерла в ванной в отеле "Беверли Хилтон" 11 февраля 2012 года.

Фильмы,Богемская рапсодия,Клайв Дэвис,Энтони Маккартен,Стэнли Туччи,Уитни Хьюстон,
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