«Мосфильм» отреставрировал комедию «Спортлото-82»

«Несмотря на то, что материал не является особо проблематичным, в сравнении с процессом предыдущих реставраций таких кинолент, как «Иван Грозный» или «Война и мир», работы достаточно. В частности, процесс реставрации осложняется дефектом цветового дыхания кинопленки - зрители могут наблюдать неприятное мерцание при просмотре старых фильмов. Это происходит от того, что со временем цвет на пленке тускнеет и меняет оттенки. Поэтому соседние кадры могут существенно отличаться друг от друга»,