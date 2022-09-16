«Мосфильм» отреставрировал комедию «Спортлото-82»

Специалисты «Мосфильма» завершили реставрацию советской комедии Леонида Гайдая «Спортлото-82». Об этом сообщила пресс-служба организации.
«Специалисты «Мосфильма» отреставрировали картину «Спортлото-82». Комедия Леонида Гайдая доступна для просмотра на нашем официальном YouTube канале «Мосфильма» в разрешении 4К», - сказали в пресс-службе.
Там добавили, что покадровую реставрацию изображения и звука осуществляли специалисты ПК «Телекино».
«Несмотря на то, что материал не является особо проблематичным, в сравнении с процессом предыдущих реставраций таких кинолент, как «Иван Грозный» или «Война и мир», работы достаточно. В частности, процесс реставрации осложняется дефектом цветового дыхания кинопленки - зрители могут наблюдать неприятное мерцание при просмотре старых фильмов. Это происходит от того, что со временем цвет на пленке тускнеет и меняет оттенки. Поэтому соседние кадры могут существенно отличаться друг от друга»,
- приводит пресс-служба слова специалиста по компьютерной реставрации Антона Мелешникова.