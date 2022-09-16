Питт, Клуни и Деймон снимутся в "14 друзьях Оушена"

Брэд Питт, Джордж Клуни и Мэтт Деймон снимутся в картине "14 друзей Оушена". Ранее актеры уверяли, что картина 2007 года "13 друзей Оушена" станет для них финальной. Об этом сообщает The Sun.
В августе 2008 умер Берни Мак – актер, который также был известен по фильмам про друзей Оушена. В связи со смертью артиста продолжение криминальной франшизы пришлось отложить.
В 2021 году Дэймон намекнул, что хотел бы вернуться к работе над новой частью фильма. Более того, у режиссера Стивена Содерберга есть возможность снять картину.
"Франшиза пользуется огромной популярностью, а блестящая сюжетная линия была слишком хорошей возможностью, чтобы ее упустить",
– заявил источник The Sun.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что опубликованы фото синяков Джоли после ссоры с Питтом.