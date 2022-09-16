Серебряков рассказал о своей роли в "Красной Шапочке"

"Интересное, качественное и по-настоящему захватывающее кино для всей семьи - это редкость. Наш фильм именно такой. Я воодушевился предложением сыграть Вестара, вожака волчьей стаи, потому что жанр фэнтези требует от актера особенного способа существования в кадре. По-моему, у нас получилась очень светлая история о преодолении страхов, о семейных ценностях и том, как важно делать верный выбор",