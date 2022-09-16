Серебряков рассказал о своей роли в "Красной Шапочке"

Актер Алексей Серебряков поделился впечатлениями от работы в фильме "Красная Шапочка". Приключенческое фэнтези выйдет 22 сентября в широкий прокат. Серебряков сыграл вожака стаи Волков Вестара.
"Интересное, качественное и по-настоящему захватывающее кино для всей семьи - это редкость. Наш фильм именно такой. Я воодушевился предложением сыграть Вестара, вожака волчьей стаи, потому что жанр фэнтези требует от актера особенного способа существования в кадре. По-моему, у нас получилась очень светлая история о преодолении страхов, о семейных ценностях и том, как важно делать верный выбор",
- заявил артист.
Одним из основных саундтреков картины стала песня артистки Black Star Анет Сай "Не опусти". За образы героев отвечали стилисты Игорь Гуляев и Дмитрий Винокуров.
Одним из режиссеров фильма стала Лина Арифулина. По ее словам, создателям проекта было важно показать "Красную Шапочку" в новом формате для подростковой аудитории.
Команда фильма переосмысла сюжет, соединив классические традиции русских сказок и фильмов с новейшими технологиями и методами съемок.
В ролях - Таисия Калинина, Алексей Серебряков, Юрий Чурсин, Екатерина Климова, Ирина Розанова, Данила Якушев, Нино Нинидзе, Павел Кузьмин, Владимир Долинский, Наталия Медведева, Иван Кокорин.