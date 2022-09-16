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1 час назад

Серебряков рассказал о своей роли в "Красной Шапочке"

Газета.Ru

Актер Алексей Серебряков поделился впечатлениями от работы в фильме "Красная Шапочка". Приключенческое фэнтези выйдет 22 сентября в широкий прокат. Серебряков сыграл вожака стаи Волков Вестара.

Серебряков рассказал о своей роли в "Красной Шапочке"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Интересное, качественное и по-настоящему захватывающее кино для всей семьи - это редкость. Наш фильм именно такой. Я воодушевился предложением сыграть Вестара, вожака волчьей стаи, потому что жанр фэнтези требует от актера особенного способа существования в кадре. По-моему, у нас получилась очень светлая история о преодолении страхов, о семейных ценностях и том, как важно делать верный выбор",

- заявил артист.

Одним из основных саундтреков картины стала песня артистки Black Star Анет Сай "Не опусти". За образы героев отвечали стилисты Игорь Гуляев и Дмитрий Винокуров.

Одним из режиссеров фильма стала Лина Арифулина. По ее словам, создателям проекта было важно показать "Красную Шапочку" в новом формате для подростковой аудитории.

Команда фильма переосмысла сюжет, соединив классические традиции русских сказок и фильмов с новейшими технологиями и методами съемок.

В ролях - Таисия Калинина, Алексей Серебряков, Юрий Чурсин, Екатерина Климова, Ирина Розанова, Данила Якушев, Нино Нинидзе, Павел Кузьмин, Владимир Долинский, Наталия Медведева, Иван Кокорин.

Фильмы,Красная шапочка,Нино Нинидзе,Иван Кокорин,Владимир Долинский,Наталия Медведева,Дмитрий Винокуров,Данила Якушев,Юрий Чурсин,Игорь Гуляев,Павел Кузьмин,Алексей Серебряков,Лина Арифулина,Ирина Розанова,Екатерина Климова,
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