Почему советский мультик вдруг получил бешеную популярность на Западе

Советский мультфильм «Остров сокровищ» 1988 года вдруг получил новую волну популярности спустя десятилетия после выхода на экраны. Почему так случилось, расскажет "Рамблер".

Оказывается, мультфильм «Остров сокровищ», стал популярен у иностранных пользователей благодаря российскому музыканту Ghostface Playa, выпустившему фонк-песню Why Not. Настоящее имя автора трека - Макар Фадеев. Начинающему музыканту всего 20 лет.

Трек стал безумно популярен на YouTube, собрав миллионы просмотров. Но ушел в массы он благодаря мему, появившемуся в TikTok. В видеомеме пользователя Weirdyunus персонаж мультфильма "Остров сокровищ" Доктор Ливси говорит пациенту следующие слова: «Слово "ром" и слово "смерть" означает для вас одно и то же». Затем в видео появляются кадры, на которых Ливси с друзьями уверенно шагают под трек Why Not. Видео уже набрало более 10 миллионов просмотров.

Мем так понравился пользователям, что они стали искать мультфильм, создавать новые нарезки, накладывать трек на другие сюжеты, переносить Доктора Ливси в другие клипы и делать новые и новые видео.

Иностранцы, увлеченные популярным мемом, находят трек в YouTube и пишут о своем восхищении советским мультфильмом, качественной музыкой и просто приятными героями:

"Нашел трек из-за мема. Фонк нереальный, биты крутые. У автора большое будущее... И мультфильм советский? Первый раз вижу советский мультфильм и это круто";

"Я люблю, когда мемы заставляют меня узнавать об удивительных вещах. Ходячий мем про доктора Ливси заставил меня узнать о прекрасном фильме, талантливом музыканте и прекрасном жанре... Спасибо, Док."

У россиян такая история внезапного успеха вызывает гордость, ностальгию и восторг:

"История о том, как советский чудесный мультик детства привёл нас всех к этой шикарной композиции";

"До сих пор не могу поверить что один из моих любимых мультфильмов стал популярен не только на западе, а еще о нем вспомнили у нас, спасибо автору за эту замечательную композицию!";

"Это буквально феерическое чувство восторга и приятной ностальгии. Поверить не могу как просто гифка, где герои просто идут станет популизатором Ливси на Западе ", комментируют россияне.