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41 минуту назад

Райан Мерфи представил тизер нового мини-сериала о серийном убийце с Эваном Питерсом

Слово и Дело

Режиссер Райан Мерфи показал трейлер сериала «Монстр: История Джеффри Дамера», в котором главную роль исполнит Эван Питерс.

Райан Мерфи представил тизер нового мини-сериала
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Райан Мерфи опубликовал дебютный тизер нового шоу «Монстр: История Джеффри Дамера» на Netflix. Сюжетная линия рассказывает о криминальной жизни серийного убийцы. Главного героя в кинокартине сыграет Эван Питерс, с которым режиссер регулярно работал в «Американской истории ужасов».

Премьера сериала состоится 21 сентября 2022 года. Она будет включать в себя 10 эпизодов. Второй трейлер следует ожидать 20 сентября.

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