Райан Мерфи представил тизер нового мини-сериала

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Райан Мерфи опубликовал дебютный тизер нового шоу «Монстр: История Джеффри Дамера» на Netflix . Сюжетная линия рассказывает о криминальной жизни серийного убийцы. Главного героя в кинокартине сыграет Эван Питерс, с которым режиссер регулярно работал в «Американской истории ужасов».

Премьера сериала состоится 21 сентября 2022 года. Она будет включать в себя 10 эпизодов. Второй трейлер следует ожидать 20 сентября.