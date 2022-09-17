Режиссер покинул «Форсаж 10» из-за конфликта с Вин Дизелем

Режиссер Джастин Лин покинул «Форсаж 10» из-за конфликта с Вин ДизелемДо выхода фильма еще почти года, а его уже сотрясают скандалы.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Фанатов «Форсажа» продолжают будоражить слухи о том, что в ходе съемок десятого сезона у съемочной группы не все в порядка.

То ходят разговоры о том, что не все артисты довольны гонорарами, то жители Лос-Анджелеса выступают против шумных съемок с гонками на их улицах, а теперь стало известно, почему режиссер Джастин Лин так внезапно покинул проект.

Оказалось, у постановщика произошел длительный конфликт с главной звездой фильма Вин Дизелем. Якобы актер, который является еще и сопродюсером проекта, довольно легкомысленно относился к своим обязанностям – постоянно опаздывал, плохо учил тексты, зато часто поправлял режиссера.