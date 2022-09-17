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38 минут назад

Режиссер Джастин Лин покинул «Форсаж 10» из-за конфликта с Вин Дизелем

Inc-News

Режиссер Джастин Лин покинул «Форсаж 10» из-за конфликта с Вин ДизелемДо выхода фильма еще почти года, а его уже сотрясают скандалы.

Режиссер покинул «Форсаж 10» из-за конфликта с Вин Дизелем
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Фанатов «Форсажа» продолжают будоражить слухи о том, что в ходе съемок десятого сезона у съемочной группы не все в порядка.

То ходят разговоры о том, что не все артисты довольны гонорарами, то жители Лос-Анджелеса выступают против шумных съемок с гонками на их улицах, а теперь стало известно, почему режиссер Джастин Лин так внезапно покинул проект.

Оказалось, у постановщика произошел длительный конфликт с главной звездой фильма Вин Дизелем. Якобы актер, который является еще и сопродюсером проекта, довольно легкомысленно относился к своим обязанностям – постоянно опаздывал, плохо учил тексты, зато часто поправлял режиссера.

К тому, как признался Лин, артист оказался в достаточно слабой физической форме, из-за чего постоянно требовал себе дублеров и каскадеров.В итоге Лину это настолько надоело, что он ушел с режиссерского мостика, отказавшись даже от 10-миллионного гонорара, уступив место Луи Летерье.

Фильмы,Форсаж,Джастин Лин,
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