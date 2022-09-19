Станет ли «Новый сезон» заменой «Кинотавру»

На курорте «Роза Хутор» открылся новый фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Его организаторы — все крупнейшие российские платформы: «Старт», «Кион», «Окко», «Кинопоиск», «Премьер», «Иви» и More.tv. Фестиваль проходит при поддержке Минкульта.

Фото: BFM.RU BFM.RU

Одни гости фестиваля считают, что это мероприятие в перспективе станет достойной альтернативой отмененному «Кинотавру». Другие отмечают, что светская явка на фестиваль довольно скромная: Светлана Бондарчук, Ирина Горбачева, Екатерина Шпица.

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Так каков потенциал «Нового сезона»? Об этом мы спросили кинокритика Ларису Малюкову, которая сейчас находится на фестивале:

— Я в ситуации проблем российского кинопроката приветствую любые новые начинания, которые как-то двигают индустрию. Мне кажется, этот фестиваль объединяет игровое кино и сериалы, с одной стороны, и кинотеатральный прокат и онлайн-платформы — с другой, причем тут все крупнейшие платформы. То, что они стали производить оригинальный контент, мне кажется, это какая-то новая жизнь и новое движение. На церемонии открытия показали фильм Адильхана Ержанова, который только что приехал из Венеции, в создании этой картины принимала участие онлайн-платформа «Старт». Это фильм «Голиаф», сочетание авторского кино и экшна, в создании фильма участвовали и кинокомпании, и «Старт». То есть мы сейчас на этом перекрестке, и мне кажется, вот это любопытная точка отсчета нового.

— Много ли звезд приехало? В телеграм-каналах пишут, что не очень много.

— Вы знаете, мне кажется, что это вообще не очень звездная история, хотя тут есть такие просто хорошие актеры и актрисы, ну, например, Ирина Горбачева, Полина Кутепова, но тут нет такой красной дорожки, это совсем не «Кинотавр», и вообще проводить сейчас «Кинотавр» было бы, может быть, даже странно, это была помпезная история, и то, что он кончился, логично, особенно в связи с тем, что сейчас происходит в стране и в мире. А сейчас история больше индустриальная, прессы здесь много, поэтому я думаю, что будет и большой резонанс.