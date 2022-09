"Рыбье лицо": что не так с новой Русалочкой

Роль Ариэль в новом фильме сыграла 22-летняя актриса Холли Бэйли. Это первый проект с главной ролью в ее карьере. Девушка является участницей r’n’b-дуэта Chloe x Halle вместе со своей сестрой. С самого детства девочки находятся под опекой Бейонсе. Холли играла певицу в юности в музыкальной комедии "Борьба с искушениями" в 2003 году, а затем снималась в фильме Lemonade, посвященном одноименному альбому. В 2016 году Мишель Обама позвала двух сестер записать благотворительный сингл This Is for My Girls.