"Рыбье лицо": что не так с новой Русалочкой

Последнюю неделю вокруг выхода трейлера новой версии "Русалочки" компании Disney образовалось большое количество шума. В интернете общество дискутирует насчет того, должны ли были на роль Ариэль брать чернокожую актрису. С одной стороны, видео плачущих от радости обрести свою принцессу детей, c другой, - отстаивающие белую Русалочку пользователи и обвинения в лицемерии в сторону Disney. Подробнее об этом - в материале "Рамблера".

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Кадр из трейлера к фильму "Русалочка"

Роль Ариэль в новом фильме сыграла 22-летняя актриса Холли Бэйли. Это первый проект с главной ролью в ее карьере. Девушка является участницей r’n’b-дуэта Chloe x Halle вместе со своей сестрой. С самого детства девочки находятся под опекой Бейонсе. Холли играла певицу в юности в музыкальной комедии "Борьба с искушениями" в 2003 году, а затем снималась в фильме Lemonade, посвященном одноименному альбому. В 2016 году Мишель Обама позвала двух сестер записать благотворительный сингл This Is for My Girls.

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Когда Холли Бэйли утвердили на роль новой Русалочки, в социальных сетях запустили хештег #NotMyAriel. Трейлер нового фильма собрал более 2,5 миллиона дизлайков на YouTube. Русскоговорящие пользователи написали, что сама по себе актриса не вызывает у них вопросов и внешность девушки им нравится, но смириться с отходом от оригинальной истории 1989 года они не могут:

"Актриса хороша. Лицо действительно рыбье";

"Сама актриса красивая, милая и на очаровательную рыбку похожа, НО будь это другая экранизация сказки, а не ремейк того самого мультика, то эта милашка хорошо вписалась бы. Но это не Ариэль, и это не та русалочка для ремейка".

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