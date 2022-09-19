Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+19° в 
USD 60.03EUR 59.87
Войти в почту
31 минуту назад

Фильм "Три тысячи лет желаний" возглавил российский прокат в уикенд

Газета.Ruиещё 2

Фильм "Три тысячи лет желаний" с Идрисом Эльбой в главной роли вновь стал лидером проката в России и странах СНГ за прошедший уикенд. Об этом сообщает kinobusiness.com.

Фильм "Три тысячи лет желаний" возглавил российский прокат
Фото: Кадр из фильма "Три тысячи лет желаний"Кадр из фильма "Три тысячи лет желаний"

Картина собрала около 119 млн рублей за время выхода. За прошедший уикенд кассовые сборы составили 43 млн рублей.

На втором месте оказался проект "Джиперс криперс: Возрожденный" — 35 млн рублей, тройку лидеров замкнул "Билет в рай" — 14 млн рублей.

"Три тысячи лет желаний" оказался на первом месте по сборам и на прошлой неделе.

По сюжету картины джинн (Идрис Эльба) за три тысячи лет так и не смог дождаться освобождения. Его судьба оказывается в руках ученой Алетеи (Тильда Суинтон), которая не торопится загадывать свои три желания, опасаясь последствий.

Фильмы,Идрис Эльба,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители