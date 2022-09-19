Фильм "Три тысячи лет желаний" возглавил российский прокат

Фильм "Три тысячи лет желаний" с Идрисом Эльбой в главной роли вновь стал лидером проката в России и странах СНГ за прошедший уикенд. Об этом сообщает kinobusiness.com.

Фото: Кадр из фильма "Три тысячи лет желаний" Кадр из фильма "Три тысячи лет желаний"

Картина собрала около 119 млн рублей за время выхода. За прошедший уикенд кассовые сборы составили 43 млн рублей.

На втором месте оказался проект "Джиперс криперс: Возрожденный" — 35 млн рублей, тройку лидеров замкнул "Билет в рай" — 14 млн рублей.

"Три тысячи лет желаний" оказался на первом месте по сборам и на прошлой неделе.