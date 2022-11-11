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1 час назад

Что мы едим: документальные фильмы о вредной пище

Катерина Саломе

Для тех, кто осознанно подходит к своему рациону и интересуется проблемами современного питания, “Рамблер” сделал подборку документальных фильмов о еде.

Что мы едим: документальные фильмы о вредной пище
Фото: Кадр из фильма "Вилки против ножей"Кадр из фильма "Вилки против ножей"

"Вилки против ножей" (2011)

Известный документальный фильм, основанный на обзоре проекта, который длился в течение 20 лет. Авторами являются американские ученые. Один из них — Колин Кэмпбелл, автор "Китайского исследования". На жизненных примерах участников проекта в фильме рассказывается о губительном воздействии животного белка на здоровье человека в отличии от рациона растительного происхождения, который изменил к лучшему судьбы героев.

"Сахар" (2014)

Кадр из фильма "Сахар"

Документальная хроника Деймона Гамо, автора фильма, рассказывает о влиянии сахара на организм человека. Даймон также ставит личный эксперимент. В течение двух месяцев в его рационе присутствовала только обезжиренная еда. Исследование показало, что такие продукты отличаются высокой концентрацией сахара. Вес испытуемого за время опыта увеличился на 10 килограммов.

"Двойная порция" (2004)

Кадр из фильма "Двойная порция"

Режиссер, сценарист и главный герой этого документального фильма — американец Морган Сперлок провел эксперимент над собой. В течение 30 дней он питался исключительно в McDonald’s, причем важным условием было не отказываться от двойных порций. В начале исследования Морган был абсолютно здоровым человеком, что подтверждало пройденное им медицинское обследование. Но ситуация значительно изменилась на этапе завершения.

"Толстый, больной и почти мертвый" (2010)

Кадр из фильма "Толстый, больной и почти мертвый"

Герой фильма Джо Кросс до начала съемок страдал ожирением и имел проблемы со здоровьем. Он отправляется в путешествие по Америке с соковыжималкой в надежде изменить свою жизнь. Джо проводит 60-дневный курс по очищению организма. В это время питается исключительно свежевыжатыми соками из фруктов, овощей и зелени.

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