Что мы едим: документальные фильмы о вредной пище

Для тех, кто осознанно подходит к своему рациону и интересуется проблемами современного питания, “Рамблер” сделал подборку документальных фильмов о еде.
Известный документальный фильм, основанный на обзоре проекта, который длился в течение 20 лет. Авторами являются американские ученые. Один из них — Колин Кэмпбелл, автор "Китайского исследования". На жизненных примерах участников проекта в фильме рассказывается о губительном воздействии животного белка на здоровье человека в отличии от рациона растительного происхождения, который изменил к лучшему судьбы героев.
Документальная хроника Деймона Гамо, автора фильма, рассказывает о влиянии сахара на организм человека. Даймон также ставит личный эксперимент. В течение двух месяцев в его рационе присутствовала только обезжиренная еда. Исследование показало, что такие продукты отличаются высокой концентрацией сахара. Вес испытуемого за время опыта увеличился на 10 килограммов.
Режиссер, сценарист и главный герой этого документального фильма — американец Морган Сперлок провел эксперимент над собой. В течение 30 дней он питался исключительно в McDonald’s, причем важным условием было не отказываться от двойных порций. В начале исследования Морган был абсолютно здоровым человеком, что подтверждало пройденное им медицинское обследование. Но ситуация значительно изменилась на этапе завершения.
Герой фильма Джо Кросс до начала съемок страдал ожирением и имел проблемы со здоровьем. Он отправляется в путешествие по Америке с соковыжималкой в надежде изменить свою жизнь. Джо проводит 60-дневный курс по очищению организма. В это время питается исключительно свежевыжатыми соками из фруктов, овощей и зелени.