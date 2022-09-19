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44 минуты назад

Идеальный образ советского киногероя собрали россияне

Мир24

Россияне получили возможность собрать образ идеального киногероя. Для этого они выбирали отличительные черты внешности актеров, которые исполняли роли в известных картинах времен СССР, передает ТАСС.

Идеальный образ советского киногероя собрали россияне
Фото: Кадр из фильма "Человек-амфибия"Кадр из фильма "Человек-амфибия"

Глаза киногерой получил от Ихтиандра – персонажа фильма «Человек-амфибия», которого сыграл Владимир Коренев. Нос он позаимствовал у Жени Колышкина из фильма «Женя, Женечка и «Катюша», роль которого исполнил Олег Даль. Губы киногерой получил от студента Никиты из комедии «Карнавал» – его сыграл Александр Абдулов.

Подбородок для образа был позаимствован у старшего механика Сергея Сергеевича –героя Николая Еременко в фильме «Пираты ХХ века». Что касается прически, то зрителям понравились волосы разведчика Андрея Бородина, которого в фильме «Тегеран-43» исполнил Игорь Костолевский. Белоснежный костюм-тройка Ивана Пухова – героя Абдулова из фильма «Чародеи» – зрители сочли самым стильным.

Добавим, что образ идеального советского киногероя воедино собрал телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция». Ему помогла в этом художница Лера Кирьякова.

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