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2 часа назад

Фильмы-участники фестиваля "Новый сезон"

ТАСС

С 18 по 23 сентября на горном курорте "Роза Хутор" проходит первый фестиваль российских онлайн-кинотеатров "Новый сезон".

Фильмы-участники фестиваля "Новый сезон"
Фото: ТАССТАСС

Во время разгара пандемии стало понятно, что будущее за видеосервисами, которые получили сильный толчок к развитию и стали производить все больше оригинального и качественного контента.

Видео дня

Отечественные онлайн-кинотеатры не стали исключением. Каждый месяц на многочисленных российских платформах появляются новые фильмы и сериалы, которые смотрят миллионы зрителей по всей стране. Более того, многие режиссеры отмечают, что именно онлайн-кинотеатры, располагающие приятными бюджетами и более широкими средствами самовыражения, стали возможностью для кинематографистов размышлять на актуальные темы и экспериментировать с форматами и идеями.

В этом году в фестивале участвуют пять новых фильмов и 12 сериалов. Зрители смотра первыми увидят главные премьеры осени, а творческие группы проектов получат зрительский отклик на свои работы. Рассказываем о самых волнительных премьерах "Нового сезона".

"Либерея. Охотники за сокровищами"

Фильм IVI

Яркий приключенческий фильм со звездным составом. По сюжету при строительстве новой станции московского метро рабочие случайно обнаруживают клад — легендарную библиотеку Ивана Грозного "Либерея". Однако о находке забывают, и через много лет артефакт, который может помочь разгадать тайну библиотеки, попадает к парню Илье. Он объединяется со странным незнакомцем, обещающим ему помочь в поиске клада, и с филологом Ариной. Вместе они отправятся по всей России — от Вологды до Нарьян-Мара, чтобы найти новые ключи-подсказки и приблизиться к разгадке библиотеки. Судя по описанию, у режиссера Глеба Орлова получилось "Сокровище нации" на российский манер. Роли в картине исполнили Тихон Жизневский, Алексей Серебряков, Диана Пожарская и Артем Ткаченко.

"Прямой эфир"

Фильм Start

Провокационный триллер от режиссера "Игры на выживание" и "Пассажиров" Карена Оганесяна. Блогер-миллионник Егор (Павел Чернышев) в погоне за контентом отправляется в горы Кавказа на съемки тест-драйва автомобиля. Однако события приобретают неожиданный поворот, когда сотрудник автокомпании Александр (Кирилл Кяро) случайно наступает на боевую мину. Ситуация оказывается очень выгодной для Егора, на таком контенте можно легко хайпануть и заработать кучу подписчиков. Александру не стоит ждать от него помощи, и в борьбе за собственную жизнь он не готов так легко уступить блогеру.

"Союз спасения. Время гнева"

Сериал KION

В 2019 году драматический фильм "Союз спасения" Андрея Кравчука о печально известном восстании декабристов в 1825 году собрал более 717 млн рублей в прокате и оставил пространство для воображения. Поэтому продюсеры решили, что картина могла бы получить расширенный вариант в виде сериала, в котором было бы уделено больше внимания каждому из героев. По словам создателей, "Союз спасения. Время гнева" сочетает в себе "эпический размах и острый драматический сюжет". К своим ролям вернутся Максим Матвеев, Софья Эрнст, Павел Прилучный, Антон Шагин, Игорь Петренко, Виталий Кищенко, Александр Домогаров, Иван Колесников и Иван Янковский.

"Аврора"

Сериал more.tv

Триллер от режиссера "Последнего министра" и "Холодного фронта" Романа Волобуева. Судя по мрачному сюжету, его новый проект гораздо ближе к его дебюту, нежели к комедийному сериалу о российских чиновниках.

Саша Зорина (Лена Тронина) в детстве прославилась на всю страну главной ролью в блокбастере "Аврора". Однако во взрослой жизни от былой славы не осталось и следа. Саша работает телефонным психологом в центре профилактики самоубийств, пьет и без особого энтузиазма пытается продолжить актерскую карьеру. Очнувшись после затяжного празднования своего 25-летия, героиня понимает, что абсолютно не помнит события предыдущего месяца. В попытках восстановить свою память Саша все больше погружается в прошлое и понимает, что оно гораздо страшнее, чем она думала.

"Надвое"

Сериал more.tv

Что если соединить двух звезд отечественного кино в одном сериале? А если сериал снял Валерий Тодоровский? "Надвое" — одна из самых интригующих новинок этой осени. Данила Козловский и Александр Петров играют двух друзей-коллег, которые отправляются в командировку в Санкт-Петербург. Обычная деловая поездка радикально меняет жизнь обоих. Давно женатый сдержанный умник Костя (Данила Козловский) и раскованный шутник Саня (Александр Петров) знакомятся сначала с эксцентричной тусовщицей Ирой (Ирина Старшенбаум), а затем с загадочной виолончелисткой Настей (Елизавета Бастрыкина). Эти встречи делят жизни Кости и Сани надвое.

Мелодрама Тодоровского, для которого "Надвое" — первый сериал после успешной "Оттепели", посвящена одной из самых популярных тем в современном кино — жизни тридцатилетних.

"Пансион"

Сериал IVI

Детективный триллер от режиссера "Пищеблока" Святослава Подгаевского рассказывает о загадочном женском пансионе на отдаленном острове в Балтийском море в 1905 году. Туда отправляют на перевоспитание провинившихся девушек из хороших семей. Правда, у Полины есть свои мотивы, чтобы оказаться в рядах его воспитанниц, — она пытается разыскать пропавшую сестру. Во время своего тайного расследования она сталкивается с суровой наставницей, враждебно настроенными ученицами и главное — со странной одержимостью, которая сводит с ума всех девушек. Главные роли в сериале исполнили Стася Милославская, Виктория Толстоганова и Дмитрий Чеботарев.

Фильмы,Игра на выживание,Сокровище нации,Оттепель,Пассажиры,Холодный фронт,Пассажир,Тихон Жизневский,Стася Милославская,Кирилл Кяро,Диана Пожарская,Святослав Подгаевский,Павел Чернышев,Андрей Кравчук,Артем Ткаченко,Виталий Кищенко,Роман Волобуев,Алексей Серебряков,Дмитрий Чеботарев,Глеб Орлов,Карен Оганесян,Виктория Толстоганова,Александр Домогаров,Александр Петров,Ирина Старшенбаум,Иван Янковский,Иван Колесников,Валерий Тодоровский,Павел Прилучный,Игорь Петренко,Иван Грозный,Антон Шагин,Максим Матвеев,Данила Козловский,
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