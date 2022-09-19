Фильмы-участники фестиваля "Новый сезон"

С 18 по 23 сентября на горном курорте "Роза Хутор" проходит первый фестиваль российских онлайн-кинотеатров "Новый сезон".

Фото: ТАСС ТАСС

Во время разгара пандемии стало понятно, что будущее за видеосервисами, которые получили сильный толчок к развитию и стали производить все больше оригинального и качественного контента.

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Отечественные онлайн-кинотеатры не стали исключением. Каждый месяц на многочисленных российских платформах появляются новые фильмы и сериалы, которые смотрят миллионы зрителей по всей стране. Более того, многие режиссеры отмечают, что именно онлайн-кинотеатры, располагающие приятными бюджетами и более широкими средствами самовыражения, стали возможностью для кинематографистов размышлять на актуальные темы и экспериментировать с форматами и идеями.

В этом году в фестивале участвуют пять новых фильмов и 12 сериалов. Зрители смотра первыми увидят главные премьеры осени, а творческие группы проектов получат зрительский отклик на свои работы. Рассказываем о самых волнительных премьерах "Нового сезона".

"Либерея. Охотники за сокровищами"

Фильм IVI

Яркий приключенческий фильм со звездным составом. По сюжету при строительстве новой станции московского метро рабочие случайно обнаруживают клад — легендарную библиотеку Ивана Грозного "Либерея". Однако о находке забывают, и через много лет артефакт, который может помочь разгадать тайну библиотеки, попадает к парню Илье. Он объединяется со странным незнакомцем, обещающим ему помочь в поиске клада, и с филологом Ариной. Вместе они отправятся по всей России — от Вологды до Нарьян-Мара, чтобы найти новые ключи-подсказки и приблизиться к разгадке библиотеки. Судя по описанию, у режиссера Глеба Орлова получилось "Сокровище нации" на российский манер. Роли в картине исполнили Тихон Жизневский, Алексей Серебряков, Диана Пожарская и Артем Ткаченко.

"Прямой эфир"

Фильм Start

Провокационный триллер от режиссера "Игры на выживание" и "Пассажиров" Карена Оганесяна. Блогер-миллионник Егор (Павел Чернышев) в погоне за контентом отправляется в горы Кавказа на съемки тест-драйва автомобиля. Однако события приобретают неожиданный поворот, когда сотрудник автокомпании Александр (Кирилл Кяро) случайно наступает на боевую мину. Ситуация оказывается очень выгодной для Егора, на таком контенте можно легко хайпануть и заработать кучу подписчиков. Александру не стоит ждать от него помощи, и в борьбе за собственную жизнь он не готов так легко уступить блогеру.

"Союз спасения. Время гнева"

Сериал KION

В 2019 году драматический фильм "Союз спасения" Андрея Кравчука о печально известном восстании декабристов в 1825 году собрал более 717 млн рублей в прокате и оставил пространство для воображения. Поэтому продюсеры решили, что картина могла бы получить расширенный вариант в виде сериала, в котором было бы уделено больше внимания каждому из героев. По словам создателей, "Союз спасения. Время гнева" сочетает в себе "эпический размах и острый драматический сюжет". К своим ролям вернутся Максим Матвеев, Софья Эрнст, Павел Прилучный, Антон Шагин, Игорь Петренко, Виталий Кищенко, Александр Домогаров, Иван Колесников и Иван Янковский.

"Аврора"

Сериал more.tv

Триллер от режиссера "Последнего министра" и "Холодного фронта" Романа Волобуева. Судя по мрачному сюжету, его новый проект гораздо ближе к его дебюту, нежели к комедийному сериалу о российских чиновниках.

Саша Зорина (Лена Тронина) в детстве прославилась на всю страну главной ролью в блокбастере "Аврора". Однако во взрослой жизни от былой славы не осталось и следа. Саша работает телефонным психологом в центре профилактики самоубийств, пьет и без особого энтузиазма пытается продолжить актерскую карьеру. Очнувшись после затяжного празднования своего 25-летия, героиня понимает, что абсолютно не помнит события предыдущего месяца. В попытках восстановить свою память Саша все больше погружается в прошлое и понимает, что оно гораздо страшнее, чем она думала.

"Надвое"

Сериал more.tv

Что если соединить двух звезд отечественного кино в одном сериале? А если сериал снял Валерий Тодоровский? "Надвое" — одна из самых интригующих новинок этой осени. Данила Козловский и Александр Петров играют двух друзей-коллег, которые отправляются в командировку в Санкт-Петербург. Обычная деловая поездка радикально меняет жизнь обоих. Давно женатый сдержанный умник Костя (Данила Козловский) и раскованный шутник Саня (Александр Петров) знакомятся сначала с эксцентричной тусовщицей Ирой (Ирина Старшенбаум), а затем с загадочной виолончелисткой Настей (Елизавета Бастрыкина). Эти встречи делят жизни Кости и Сани надвое.

Мелодрама Тодоровского, для которого "Надвое" — первый сериал после успешной "Оттепели", посвящена одной из самых популярных тем в современном кино — жизни тридцатилетних.

"Пансион"

Сериал IVI