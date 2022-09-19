Украинская актриса Кошмал: «Сваты» — это не Добронравов и Кравченко

Украинская актриса Анна Кошмал высказалась о своих бывших партнерах по съемкам сериала «Сваты». Ее слова приводит издание «СтарХит».
Она отказалась считать Федора Добронравова или Татьяну Кравченко, исполнителей одних из главных ролей, главными лицами проекта.
«Для меня «Сваты» — это не Добронравов, не Кравченко, Добрынин или Артемьева. Вообще не они. Для меня это Андрей Яковлев — человек, которого я безмерно уважаю, и работать с которым огромное удовольствие. Он для меня как отец», — указала Кошмал на украинского режиссера сериала.
Кошмал также рассказала, что не пыталась прийти с бывшими коллегами из России к общему мнению о спецоперации России на Украине, поскольку знала их позицию. Кроме того, ответила она, во время съемок последнего сезона она почти не разговаривала с ними.
Ранее Кошмал, исполнившая роль Жени Королевой в сериале «Сваты», рассказала о грядущих съемках продолжения «Сватов» в Киеве. Она заявила, что в восьмом сезоне не будет российских актеров.