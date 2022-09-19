Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+19° в 
USD 60.03EUR 59.87
Войти в почту
34 минуты назад

Кошмал отказалась считать Добронравова и Кравченко главными лицами «Сватов»

Газета.Ruиещё 1

Украинская актриса Анна Кошмал высказалась о своих бывших партнерах по съемкам сериала «Сваты». Ее слова приводит издание «СтарХит».

Украинская актриса Кошмал: «Сваты» — это не Добронравов и Кравченко
Фото: «Квартал 95»«Квартал 95»

Она отказалась считать Федора Добронравова или Татьяну Кравченко, исполнителей одних из главных ролей, главными лицами проекта.

«Для меня «Сваты» — это не Добронравов, не Кравченко, Добрынин или Артемьева. Вообще не они. Для меня это Андрей Яковлев — человек, которого я безмерно уважаю, и работать с которым огромное удовольствие. Он для меня как отец», — указала Кошмал на украинского режиссера сериала.

Кошмал также рассказала, что не пыталась прийти с бывшими коллегами из России к общему мнению о спецоперации России на Украине, поскольку знала их позицию. Кроме того, ответила она, во время съемок последнего сезона она почти не разговаривала с ними.

Ранее Кошмал, исполнившая роль Жени Королевой в сериале «Сваты», рассказала о грядущих съемках продолжения «Сватов» в Киеве. Она заявила, что в восьмом сезоне не будет российских актеров.

Фильмы,Анна Кошмал,Татьяна Кравченко,Андрей Яковлев,Федор Добронравов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители