Украинская актриса Кошмал: «Сваты» — это не Добронравов и Кравченко

«Для меня «Сваты» — это не Добронравов, не Кравченко, Добрынин или Артемьева. Вообще не они. Для меня это Андрей Яковлев — человек, которого я безмерно уважаю, и работать с которым огромное удовольствие. Он для меня как отец», — указала Кошмал на украинского режиссера сериала.