Фильм о жизни после трагедии в Беслане выйдет онлайн

Художественный фильм "Золотая бронза" о жизни людей после трагедии в Беслане выйдет онлайн на страницах кинокомпании во "ВКонтакте" и на Rutube "Триикс Медиа" 26 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кинокомпании.

Премьерный показ картины прошел 4 сентября в Беслане. Премьеру посетили глава Правобережного района Республики Северная Осетия - Алания Сослан Фраев, двукратный олимпийский чемпион и меценат Махарбек Хадарцев , генеральный директор Фонда поддержки военно-патриотического кино Максим Ксензов , а также олимпийский чемпион Заурбек Сидаков и бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Артур Найфонов , ставшие прототипами главных героев киноленты.

С 3 сентября в российских школах стартовали онлайн-показы фильма в рамках проекта "Киноуроки в школах России". В основу сценария "Золотой бронзы" легли истории и судьбы реальных людей, живущих в регионе, после трагедии 2004 года в Беслане. Одним из авторов сценария и режиссером-постановщиком картины выступил Игорь Копылов, известный своей работой над фильмами "Небо", "Ржев", сериалом "Ленинград 46" и другими. Ранее сообщалось, что региональная версия кинофестиваля Beat Film пройдет в октябре в 15 городах России