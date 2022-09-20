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23 минуты назад

Российские зрители составили идеальный образ советского киногероя

Мария Иглина

Зрители телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция" приняли участие в составлении идеального образа советского киногероя. Они называли черты, которые им нравились в различных персонажах, а художница Валерия Кирьякова попыталась нарисовать этот образ.

Россияне составили идеальный образ советского киногероя
Фото: Кадр из фильма "Человек-амфибия"Кадр из фильма "Человек-амфибия"

Так, герою достались глаза от главного героя фильма "Человек-амфибия", роль которого исполнил Владимир Коренев. Нос — от героя Олега Даля из фильма "Женя, Женечка и "катюша", губы — от персонажа Александра Абдулова из фильма "Карнавал".

Подбородок киногерою достался от Николая Еременко-младшего из боевика "Пираты XX века", а шевелюра от разведчика из "Тегерана-43", роль которого исполнил Игорь Костолевский. А нарядили персонажа в белоснежный костюм-тройка Ивана Пухова, героя Абдулова из фильма "Чародеи".

Ранее Анастасия Макеева рассказала о съемках у Шахназарова.

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