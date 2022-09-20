Россияне составили идеальный образ советского киногероя

Зрители телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция" приняли участие в составлении идеального образа советского киногероя. Они называли черты, которые им нравились в различных персонажах, а художница Валерия Кирьякова попыталась нарисовать этот образ.

Фото: Кадр из фильма "Человек-амфибия" Кадр из фильма "Человек-амфибия"

Так, герою достались глаза от главного героя фильма "Человек-амфибия", роль которого исполнил Владимир Коренев. Нос — от героя Олега Даля из фильма "Женя, Женечка и "катюша", губы — от персонажа Александра Абдулова из фильма "Карнавал".

Подбородок киногерою достался от Николая Еременко-младшего из боевика "Пираты XX века", а шевелюра от разведчика из "Тегерана-43", роль которого исполнил Игорь Костолевский. А нарядили персонажа в белоснежный костюм-тройка Ивана Пухова, героя Абдулова из фильма "Чародеи".