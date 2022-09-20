10 самых знаменитых псов, оставивших свой след в кино

В Великобритании щенков корги часто покупали только потому, что эту милую породу пропагандировала королева Елизавета. Множество кинозрителей рыскало в Интернете с запросами о чудесном животном из мелодрамы «Хатико: Самый верный друг», так прославив японскую породу акита-ину. Отличная репутация собак в плане привлечения внимания — у них с людьми настроена великая дипломатия.

Фото: Super.ru Super.ru

Сегодня мы изучаем влияние собак на героев кино. В большинстве случаев они делают персонажей лучше — про собак-злодеев снимают ленты только самые жестокие люди. Поэтому вспомним десять киношных барбосов и их владельцев, которые делают наш мир лучше, чище и управляемее. Мы оцениваем их милоту, они крутят из нас веревки, активно похищают вкусное с низких столиков и зовут в дорогу где-нибудь в 6 утра.

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10. «Джон Уик»

Едва ли кто-то мог предположить, что Киану Ривз уже во вполне зрелом возрасте станет героем долгоиграющего боевика про то, как за погибшего песика можно принести в жертву пару легионов гангстеров. Бигль по имени Дейзи — настоящая икона киносериала «Джон Уик», из-за этой собаки все и завертелось. В дальнейшем главный герой-киллер заводил себе уже питбулей, которые в принципе больше подходят Уику по экстерьеру: бесконечно печальный взгляд и взрывной темперамент, если рядом появляется жертва.

9. «Назад в будущее»

Эйнштейн, или Эйни, — стоический спутник Доктора Эммета Брауна и свидетель его опытов по изменению пространства и времени. В итоге каталонская овчарка становится первым из путешественников во времени. Споры про породу в среде многочисленных поклонников «Назад в будущее» идут до сих пор. Есть версия, что снимались метисы, но найти двух похожих друг на друга песиков смешанных кровей — задача непростая. А снимались в фильме двое красавцев — Тигр и Фредди, им и спасибо за вечный праздник.

8. «Гринч — похититель Рождества»

Дворняги отлично поддаются дрессировке, а когда рядом находится злобный и нервный зеленый горец Гринч, идеальная коммуникация важна вдвойне. В фильме Рона Ховарда в паре с Джимом Кэрри снималась собака по имени Келли, а для выполнения трюков у исполнительницы было еще пятеро внешне очень похожих дублеров. Очевидцы вспоминают, что самым сложным для животного было сохранять спокойствие, когда Кэрри в экстазе начинал громить все на столе.

7. «Волшебник страны Оз»

Тото, или Тотошка, является одной из ключевых фигур в сказочной вселенной Фрэнка Баума, которую в советские времена адаптировали для славянской версии «Волшебник Изумрудного города». В голливудском фильме с Джуди Гарлэнд состоялась звучная роль керн-терьера по кличке Терри — именно он стал спутником главной героини Дороти. Образ получился настолько привлекательным, что прозвучал в поп-культуре будущего: именно в честь Тото была названа известная группа Toto — исполнители песни Africa.

6. «Флюк»

Фильмов про то, как мужчина попадает в женское тело и наоборот, существует множество. В 1995 году появилась картина, в которой погибший в автокатастрофе персонаж Мэтью Модайна находит себя в теле новорожденного щенка. Золотистые ретриверы по своей внутренней меланхолии действительно во многом похожи на людей, и пес из картины Карло Калеи далеко не единственный пример успешного ретривера в кино. Например, золотистый ретривер Бринкли добавляет шарма известной романтической комедии «Вам письмо» с участием Тома Хэнкса. Собаки — отличные спутники для влюбленных героев.

5. «Пограничный пес Алый»

В советском кино настоящими трендсеттерами были немецкие овчарки, благодаря кино многие заводили представителей этой сторожевой породы, обладающей отличным аппетитом и абсолютной преданностью. В фильме Юлия Файта 1979 года новобранец-пограничник получает в напарники обаятельного щенка, который при любом удобном случае умильно наклоняет голову набок. В экранизации рассказа Юрия Коваля по поводу Алого, получившего свою кличку за цвет языка, звучит фраза-мотиватор: «Ты должен воспитать такую собаку, чтобы и под воду, и под воеводу». Все так и получилось!

4. «Собачья жизнь»

Швед Лассе Халльмстрем — без вопросов главный специалист по воспеванию образа четвероногих друзей человека. Его триумф случился в «Хатико», но не меньшее значение имеет и его картина 2017 года с Деннисом Куэйдом — настоящая драматическая фреска из мира животных. Дело в том, что золотистый ретривер Бейли (в его роли пес Трип) несколько раз проходит процесс реинкарнации, превращаясь в корги, немецкую овчарку, сенбернара и, наконец, дворняжку. Настоящий путь из высшего общества назад к истокам. И каждый раз Бейли идеально подстраивается под характер своих хозяев.

3. «Белый плен»

Ослепительно красивый фильм Фрэнка Маршалла, который рассказывает о приключениях геологов, разыскивающий метеорит, — это триумф сахалинских хаски. На съемках картины с Полом Уокером ни одно животное не пострадало, а вот в реальной истории, на которой основана лента, все было куда драматичнее. Полгода восемь собак выживают в условиях ледяной пустыни, демонстрируют взаимовыручку, а заодно выясняют, кто из них является тюфяком и рохлей, а кто — потенциальным супергероем. В основе лежит история реальной японской экспедиции 1958 года, которая была порядком подредактирована. Собак в картине меньше, драмы в целом тоже, но слез не сдержать.

2. «К-9: Собачья работа»

Американская классика советского проката с народной немецкой овчаркой Джерри Ли в главной роли (исполнители — четыре собаки, специально доставленные в Голливуд из Европы). Джерри Ли специально натаскана на поиск наркотиков и составляет идеальную пару с весельчаком-полицейским Дули. Разумеется, с таким партнером даже самый серьезный пес научится улыбаться не по команде, а по зову сердца. Основной исполнитель роли четвероногого полицейского — пес по кличке Рондо. Все, кто видел «К-9», абсолютно солидарны в том, что Джеймс Белуши в кадре собаке проигрывает. Особенно в том эпизоде, где якобы погибший Джерри Ли оживает на глазах тюфяка Дули.

1. «Хатико: Самый верный друг»