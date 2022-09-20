“Кролик Роджер” свел с ума: что стало с Бобом Хоскинсом

Фильм Роберта Земекиса “Кто подставил кролика Роджера” по праву считается невероятным технологическим достижением. Он был снят в эпоху, когда органичное объединение 2D и 3D на большом экране достигалось без продвинутых компьютерных эффектов. В частности, благодаря мастерству актеров. Почему после роли детектива Эдди Валианта жизнь Боба Хоскинса круто изменилась, читайте в статье “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "Кто подставил кролика Роджера" Кадр из фильма "Кто подставил кролика Роджера"

И так, перед съемочной командой картины предстояла непростая задача: снять фильм о частном детективе, который помогает очистить репутацию звезды мультфильмов в “реальной жизни”. Боб Хоскинс был далеко не первым кандидатом на роль Эдди Валианта. Сперва с предложением сняться в картине продюсеры обошли других, более известных комедийных актеров. Но те отказались от проекта. Возможно, к лучшему. Ведь то искусное сочетание комедийного стиля и настоящей драматической серьезности, которые Боб продемонстрировал в роли Валианта, сделали этот фильм настоящим кинематографическим шедевром.

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Команда тоже не подкачала. Ведь каждая деталь, к которой прикасались двухмерные персонажи в трехмерном мире, была замечена и перенесена на экран: будь то след отпечатка пальца, сдвинутая мебель и воздействие окружающей среды.

Когда Боб в кадре берет кролика Роджера за уши и раскачивает его, мы верим, будто так и было на самом деле. Чтобы магия на экране произошла, потребовалось почти два года работы. Бобу Хоскинсу пришлось особенно попотеть. Ведь режиссер настаивал на том, чтобы в первую очередь были сняты живые кадры фильма. Причем по законам боевиков — с динамическим движением камеры и сложным освещением, а не со статичным кадрированием и одномерным освещением, которые часто можно увидеть в анимационных фильмах.

Для репетиций использовались резиновые марионетки “мультяшек”. Но когда камера включалась, Боб оставался на площадке практически сам по себе. Снимали ради простоты и удешевления съемочного процесса на пленку. Это означало, что у Хоскинса не было бесконечного числа дублей.

Чтобы управиться с ролью, Боб Хоскинс много времени проводил… играя с дочерью. Она была совсем маленькой в конце 80-х (съемки у Земекиса начались в ноябре 1986 года) и у нее был невидимый друг по имени Джеффри. Пока Хоскинс играл с ней, он наблюдал, как она взаимодействует с этим воображаемым приятелем. Так актер научился “галлюцинировать”.

Хоскинс приступил к съемкам с этим отточенным мастерством и использовал его по своему усмотрению. В документальном фильме о создании легендарной картины несколько членов съемочной группы отметили невероятную способность актера фокусировать взгляд на пустых точках в пространстве и точно отрабатывать запланированную оркестровку захвата воображаемых предметов и прикосновений к ним. Он будто действительно видел их и, по его собственному заявлению, действительно взаимодействовал с ними.

Однако после завершения съемок фильма в жизни Хоскинса начались проблемы. Боб считал, что какое-то время ему удавалось сохранять контроль над навыком, который он развил. Но после съемок этот контроль ослаб. В конце концов, голливудский актер начал повсюду видеть мультяшных кроликов и ласок. Хоскинс рассказал изданию The Express еще в 2009 году:

“Я решил, что немного сошел с ума. Проблема была в том, что я научился галлюцинировать. Когда вы делаете это на протяжении восьми месяцев, от этого становится трудно избавиться”.

Галлюцинации Хоскинса стали очевидной проблемой. И даже его маленькая дочь начала замечать, что с отцом что-то не так:

“Моя дочь, когда я вернулся со съемок в Сан-Франциско, сказала: "Папа, притормози, притормози. Ты сходишь с ума, папочка". И я действительно сходил”.