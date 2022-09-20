“Кролик Роджер” свел с ума: что стало с Бобом Хоскинсом

Фильм Роберта Земекиса “Кто подставил кролика Роджера” по праву считается невероятным технологическим достижением. Он был снят в эпоху, когда органичное объединение 2D и 3D на большом экране достигалось без продвинутых компьютерных эффектов. В частности, благодаря мастерству актеров. Почему после роли детектива Эдди Валианта жизнь Боба Хоскинса круто изменилась, читайте в статье “Рамблера”.
И так, перед съемочной командой картины предстояла непростая задача: снять фильм о частном детективе, который помогает очистить репутацию звезды мультфильмов в “реальной жизни”. Боб Хоскинс был далеко не первым кандидатом на роль Эдди Валианта. Сперва с предложением сняться в картине продюсеры обошли других, более известных комедийных актеров. Но те отказались от проекта. Возможно, к лучшему. Ведь то искусное сочетание комедийного стиля и настоящей драматической серьезности, которые Боб продемонстрировал в роли Валианта, сделали этот фильм настоящим кинематографическим шедевром.
Команда тоже не подкачала. Ведь каждая деталь, к которой прикасались двухмерные персонажи в трехмерном мире, была замечена и перенесена на экран: будь то след отпечатка пальца, сдвинутая мебель и воздействие окружающей среды.
Когда Боб в кадре берет кролика Роджера за уши и раскачивает его, мы верим, будто так и было на самом деле. Чтобы магия на экране произошла, потребовалось почти два года работы. Бобу Хоскинсу пришлось особенно попотеть. Ведь режиссер настаивал на том, чтобы в первую очередь были сняты живые кадры фильма. Причем по законам боевиков — с динамическим движением камеры и сложным освещением, а не со статичным кадрированием и одномерным освещением, которые часто можно увидеть в анимационных фильмах.
Для репетиций использовались резиновые марионетки “мультяшек”. Но когда камера включалась, Боб оставался на площадке практически сам по себе. Снимали ради простоты и удешевления съемочного процесса на пленку. Это означало, что у Хоскинса не было бесконечного числа дублей.
Чтобы управиться с ролью, Боб Хоскинс много времени проводил… играя с дочерью. Она была совсем маленькой в конце 80-х (съемки у Земекиса начались в ноябре 1986 года) и у нее был невидимый друг по имени Джеффри. Пока Хоскинс играл с ней, он наблюдал, как она взаимодействует с этим воображаемым приятелем. Так актер научился “галлюцинировать”.
Хоскинс приступил к съемкам с этим отточенным мастерством и использовал его по своему усмотрению. В документальном фильме о создании легендарной картины несколько членов съемочной группы отметили невероятную способность актера фокусировать взгляд на пустых точках в пространстве и точно отрабатывать запланированную оркестровку захвата воображаемых предметов и прикосновений к ним. Он будто действительно видел их и, по его собственному заявлению, действительно взаимодействовал с ними.
Однако после завершения съемок фильма в жизни Хоскинса начались проблемы. Боб считал, что какое-то время ему удавалось сохранять контроль над навыком, который он развил. Но после съемок этот контроль ослаб. В конце концов, голливудский актер начал повсюду видеть мультяшных кроликов и ласок. Хоскинс рассказал изданию The Express еще в 2009 году:
“Я решил, что немного сошел с ума. Проблема была в том, что я научился галлюцинировать. Когда вы делаете это на протяжении восьми месяцев, от этого становится трудно избавиться”.
Галлюцинации Хоскинса стали очевидной проблемой. И даже его маленькая дочь начала замечать, что с отцом что-то не так:
“Моя дочь, когда я вернулся со съемок в Сан-Франциско, сказала: "Папа, притормози, притормози. Ты сходишь с ума, папочка". И я действительно сходил”.
Боб обратился к психиатру. Тот посоветовал ему взять отпуск на несколько месяцев. Однако Хоскинс решил прекратить работу в кино на целый год, прошел курс терапии. Шло время. Отвечая на вопросы журналистов, Хоскинс до самой своей смерти в 2014 году всегда отмечал, что не хотел бы возвращаться к роли Эдди Валианта. Это является одной из причин, по которым продолжение картины не увидело свет.