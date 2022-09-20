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10 минут назад

Актриса из фильма «Брат» призналась, что снималась в фильме бесплатно

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Премьера культового фильма «Брат» состоялась в России 25 лет назад. Несмотря на успех ленты, актеры работали на съемочной площадке за гроши, рассказала звезда картины Светлана Письмиченко.

Актриса из «Брата »призналась, что снималась бесплатно
Фото: Кадр из фильма "Брат"Кадр из фильма "Брат"

Снимать коммерчески успешное кино взялась студия СТВ – ее создателями являются продюсер Сергей Сельянов и режиссер Алексей Балабанов. После премьеры «Брата» авторы ленты надеялись найти инвесторов, однако давать деньги на фильм про бандитов никто не хотел. Съемки проходили в режиме жесточайшей экономии, пишет портал "Народные Новости".

Деньги были только на пленку, поэтому актеры снимались бесплатно и в собственных вещах. Я, например, приходила со своими свитерочками. Уже после выхода фильма мы получили какие-то деньги, размер своего гонорара я не помню, но он был весьма скромным, – приводит слова Письмиченко «Петербургский дневник».

Примечательно, что знаменитый свитер крупной вязки Данилы Багрова был куплен на блошином рынке за 40 рублей, а культовую косуху для тусовщицы Кэт передала рок-исполнительница Анастасия Полева.

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