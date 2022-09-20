Актриса из «Брата »призналась, что снималась бесплатно

Деньги были только на пленку, поэтому актеры снимались бесплатно и в собственных вещах. Я, например, приходила со своими свитерочками. Уже после выхода фильма мы получили какие-то деньги, размер своего гонорара я не помню, но он был весьма скромным, – приводит слова Письмиченко «Петербургский дневник».