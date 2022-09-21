Вышел трейлер ремейка "Восставшего из ада"

Режиссер картины - Дэвид Брукнер , известный по проектам: "Ритуал", "Дом на другой стороне", "Калейдоскоп ужасов". Сценаристы - Бен Коллинз и Люк Петровски.

По сюжету молодая женщина, борющаяся с зависимостью, получает древнюю коробку-головоломку. Героиня не подозревала, что загадочный предмет является ключом к призыву сенобитов - группы садистских сверхъестественных существ из другого измерения.

О производстве нового "Восставшего из ада" стало известно в апреле 2020 года. Оригинальная картина вышла в 1987 году. Она была снята Клайвом Баркером по мотивам собственного рассказа. Лента получила несколько продолжений в виде серии фильмов, книг и комиксов.