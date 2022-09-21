Вышел трейлер ремейка "Восставшего из ада"

Стриминговый сервис Hulu выпустил трейлер ремейка "Восставшего из ада". Премьера фильма состоится на Hulu 7 октября.
Режиссер картины - Дэвид Брукнер, известный по проектам: "Ритуал", "Дом на другой стороне", "Калейдоскоп ужасов". Сценаристы - Бен Коллинз и Люк Петровски.
Роль Пинхеда исполнила трансгендерная актриса Джеми Клейтон, известная по сериалу "Восьмое чувство".
По сюжету молодая женщина, борющаяся с зависимостью, получает древнюю коробку-головоломку. Героиня не подозревала, что загадочный предмет является ключом к призыву сенобитов - группы садистских сверхъестественных существ из другого измерения.
В ролях - Одесса Адлон, Джейми Клейтон, Адам Фэйзон, Дрю Старки, Брэндон Флинн, Джейсон Лилз.
О производстве нового "Восставшего из ада" стало известно в апреле 2020 года. Оригинальная картина вышла в 1987 году. Она была снята Клайвом Баркером по мотивам собственного рассказа. Лента получила несколько продолжений в виде серии фильмов, книг и комиксов.