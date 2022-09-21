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1 час назад

Вышел трейлер ремейка "Восставшего из ада"

Газета.Ru

Стриминговый сервис Hulu выпустил трейлер ремейка "Восставшего из ада". Премьера фильма состоится на Hulu 7 октября.

Вышел трейлер ремейка "Восставшего из ада"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Режиссер картины - Дэвид Брукнер, известный по проектам: "Ритуал", "Дом на другой стороне", "Калейдоскоп ужасов". Сценаристы - Бен Коллинз и Люк Петровски.

Роль Пинхеда исполнила трансгендерная актриса Джеми Клейтон, известная по сериалу "Восьмое чувство".

По сюжету молодая женщина, борющаяся с зависимостью, получает древнюю коробку-головоломку. Героиня не подозревала, что загадочный предмет является ключом к призыву сенобитов - группы садистских сверхъестественных существ из другого измерения.

В ролях - Одесса Адлон, Джейми Клейтон, Адам Фэйзон, Дрю Старки, Брэндон Флинн, Джейсон Лилз.

О производстве нового "Восставшего из ада" стало известно в апреле 2020 года. Оригинальная картина вышла в 1987 году. Она была снята Клайвом Баркером по мотивам собственного рассказа. Лента получила несколько продолжений в виде серии фильмов, книг и комиксов.

Фильмы,Дэвид Брукнер,Клайв Баркер,
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