Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+21° в 
USD 60.87EUR 60.21
Войти в почту
4 часа назад

Притча о горькой правде: как создавался фильм "Родитель"

ТАССиещё 1

В четверг в российских кинотеатрах выходит самобытная драма, которая затрагивает очень непростую тему — подростковую наркоманию. Режиссер картины Влад Фурман рассказал ТАСС, как ему пришла идея фильма, почему Петербург снимали в небольшом поселке Коммунар и о невероятно теплом приеме "Родителя" в Нью-Йорке.

Притча о горькой правде: как создавался фильм "Родитель"
Фото: ТАССТАСС

Фильм рассказывает о несчастном отце Михаиле в исполнении Михаила Пореченкова, который отправляется на поиски дочери Юли (Ангелина Стречина), ставшей жертвой наркотической зависимости. В поисках ему помогает его старый друг Александр (Фурман), а также родители других детей, которые столкнулись с такой же трагедией, в том числе медсестра Ксения в исполнении Марии Шукшиной. Не доверяя полиции, они все вместе решают распутать клубок драгдилерской сети, надеясь остановить волну наркомании.

Видео дня

Притча, вдохновленная реальной жизнью

По словам Фурмана, на создание картины его вдохновил собственный опыт:

"Дело в том, что мы прошли эту историю с близкими людьми, друзьями. Мне тогда не так было много лет, это была середина 90-х. Мой близкий друг попросил помочь найти его дочь. В то время у нас было советское воспитание, мы были очень далеки от наркотиков, только в западных картинах была эта тема, поэтому абсолютно не представляли, как это все было устроено. Понять это было невозможно, и родители не могли в это поверить. Ребенок начинал меняться, обычные мотивации не работали, уговорить ни на что невозможно. И это сейчас про это больше известно, тогда мы ничего про это не знали".

Действие происходит в середине 90-х в Петербурге, но эпоха здесь всегда остается лишь фоном, а не равным участником фильма.

"Когда мы ходили с папой этой девочки, он показывал мне эти районы, центр города, и мы снимали фильм практически там же. Конечно, мы не могли снимать, например, Невский проспект, он слишком современный, да еще была пандемия, люди в масках. Поэтому мы развернули камеру на 180 градусов, в районе канала Грибоедова это место называлось "Курорт", где наркоманы в то время выходили и грелись на солнышке после того, как получали дозу. Целый день мы ходили по кругу, ища места, где девочка могла появиться. И вот на канале Грибоедова стоит человек, парень-комсомолец, аккуратный. У нас типаж очень похожий в картине, я старался максимально точно это воссоздать, на меня тогда это произвело невероятное впечатление. Это оказался барыга, вокруг него собирались дети, и мне вспомнился мультфильм детский "Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями". Мы стилистически это в фильме обыграли. Получилось, что Нильс — это дилер, дудочка — это доза, а крысы — наши дети".

Примерная композиция фильма стала выстраиваться у режиссера уже тогда:

"Я начал творчески уже додумывать, как бы могло быть, если идти до края. Такая донкихотская идея, просыпается ярость библейская. Это все-таки такая история из Ветхого Завета о том, как родитель пытается отомстить за своих детей в обществе, которое само аморально и допускает двойные стандарты. Тогда родился притчевый ход. Это художественная история, но в ее основе лежит абсолютная правда".

Поиски Петербурга 90-х

Несмотря на притчевость истории, режиссеру все-таки было необходимо сохранить правдоподобие и окунуть зрителей в атмосферу 90-х, что с каждым годом все сложнее сделать в Петербурге. Старые районы сменяют новостройки, город пестрит рекламными вывесками, и без компьютерной графики не обойтись. Поэтому оператору картины Кириллу Мошковичу пришла идея выехать за пределы Северной столицы в поселок Коммунар.

У фильма есть своя определенная эстетика — режиссер и оператор не скупятся на модный нынче неон, а некоторые сцены похожи на стилизацию или даже музыкальный клип, нежели на суровый Петербург 90-х. Весь фильм окутан теплым желтым светом:

"Мы работали над светом, подбирали ржавые теплые тона, мы потом очень много работали над цветокоррекцией. Снимать фильм было решено в формате Skope, в этом формате снимали "Омерзительную восьмерку" Квентина Тарантино, например. Это вытянутый экран, он придает эпичности, уводит картину с бытового уровня и придает ей больший размах. Мы хотели показать страдания маленького человека, но придать ему эпичное звучание. Это своеобразное соединение трагичности и романтизма".

Желание высказаться

По словам Фурмана, работа над картиной стала возможностью для всей съемочной группы выразить мнение по поводу подростковой наркомании. Когда режиссер подбирал актерский состав, он обращался не просто к актерам, а к друзьям, и всех их объединяло желание высказаться.

"Когда я пригласил одного из актеров в картину, он сказал такую фразу: "Ты предлагаешь не просто сыграть роль, а возможность высказать свою гражданскую позицию". С этим согласилась Маша Шукшина, мы с ней работали над сериалом для Первого канала. Все, кто участвовал в съемках, к сожалению, имели тот или иной печальный опыт. Маша Миронова, когда узнала об этой теме, тоже заинтересовалась проектом. У всех болит сердце за детей. Это всех очень объединило, и я давал актерам много творческой свободы. Например, монолог медсестры, который произносит Маша Шукшина, она написала сама, описала свои ощущения, опыт того времени".

Международные перспективы

Как отметил собеседник агентства, у него совсем не было фестивального опыта или знакомых в этих кругах, поэтому заявки на смотры он отправлял наудачу. И ему повезло — фильм взял в конкурс международный фестиваль Chelsea Film Festival в Нью-Йорке.

"Это не ангажированная история, мы с организаторами не знакомы. Я не смог приехать на фестиваль из-за ковида, хотя они мне прозрачно намекали на то, что меня там ждут. От нас на фестиваль пошла Лариса Фомина, мой хороший друг. И вот она мне потом написала, что такого теплого приема не встречала нигде, нам вручили огромное количество призов и скандировали название нашего фильма. Удивительное единодушие".

Картина получила восемь наград: "Родитель" был признан лучшим фильмом, Михаил Пореченков стал лучшим актером, а сам Влад Фурман — лучшим режиссером. Кроме того, награды получили сценаристы.

"Вообще к нашей работе отнеслись с большой любовью и заботой. Нам обещали заняться картиной, ее дистрибуцией в том числе. Отторжения к русской культуре вообще нет среди творческих людей, скорее недоумение к этой полемике. Посмотрим, что будет дальше".

Фильмы,Омерзительная восьмерка,Маша Миронова,Михаил Пореченков,Мария Шукшина,Влад Фурман,Квентин Тарантино,Первый канал,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители