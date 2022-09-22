Притча о горькой правде: как создавался фильм "Родитель"

"Когда мы ходили с папой этой девочки, он показывал мне эти районы, центр города, и мы снимали фильм практически там же. Конечно, мы не могли снимать, например, Невский проспект, он слишком современный, да еще была пандемия, люди в масках. Поэтому мы развернули камеру на 180 градусов, в районе канала Грибоедова это место называлось "Курорт", где наркоманы в то время выходили и грелись на солнышке после того, как получали дозу. Целый день мы ходили по кругу, ища места, где девочка могла появиться. И вот на канале Грибоедова стоит человек, парень-комсомолец, аккуратный. У нас типаж очень похожий в картине, я старался максимально точно это воссоздать, на меня тогда это произвело невероятное впечатление. Это оказался барыга, вокруг него собирались дети, и мне вспомнился мультфильм детский "Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями". Мы стилистически это в фильме обыграли. Получилось, что Нильс — это дилер, дудочка — это доза, а крысы — наши дети".