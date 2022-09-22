Притча о горькой правде: как создавался фильм "Родитель"

В четверг в российских кинотеатрах выходит самобытная драма, которая затрагивает очень непростую тему — подростковую наркоманию. Режиссер картины Влад Фурман рассказал ТАСС, как ему пришла идея фильма, почему Петербург снимали в небольшом поселке Коммунар и о невероятно теплом приеме "Родителя" в Нью-Йорке.
Фильм рассказывает о несчастном отце Михаиле в исполнении Михаила Пореченкова, который отправляется на поиски дочери Юли (Ангелина Стречина), ставшей жертвой наркотической зависимости. В поисках ему помогает его старый друг Александр (Фурман), а также родители других детей, которые столкнулись с такой же трагедией, в том числе медсестра Ксения в исполнении Марии Шукшиной. Не доверяя полиции, они все вместе решают распутать клубок драгдилерской сети, надеясь остановить волну наркомании.
По словам Фурмана, на создание картины его вдохновил собственный опыт:
"Дело в том, что мы прошли эту историю с близкими людьми, друзьями. Мне тогда не так было много лет, это была середина 90-х. Мой близкий друг попросил помочь найти его дочь. В то время у нас было советское воспитание, мы были очень далеки от наркотиков, только в западных картинах была эта тема, поэтому абсолютно не представляли, как это все было устроено. Понять это было невозможно, и родители не могли в это поверить. Ребенок начинал меняться, обычные мотивации не работали, уговорить ни на что невозможно. И это сейчас про это больше известно, тогда мы ничего про это не знали".
Действие происходит в середине 90-х в Петербурге, но эпоха здесь всегда остается лишь фоном, а не равным участником фильма.
"Когда мы ходили с папой этой девочки, он показывал мне эти районы, центр города, и мы снимали фильм практически там же. Конечно, мы не могли снимать, например, Невский проспект, он слишком современный, да еще была пандемия, люди в масках. Поэтому мы развернули камеру на 180 градусов, в районе канала Грибоедова это место называлось "Курорт", где наркоманы в то время выходили и грелись на солнышке после того, как получали дозу. Целый день мы ходили по кругу, ища места, где девочка могла появиться. И вот на канале Грибоедова стоит человек, парень-комсомолец, аккуратный. У нас типаж очень похожий в картине, я старался максимально точно это воссоздать, на меня тогда это произвело невероятное впечатление. Это оказался барыга, вокруг него собирались дети, и мне вспомнился мультфильм детский "Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями". Мы стилистически это в фильме обыграли. Получилось, что Нильс — это дилер, дудочка — это доза, а крысы — наши дети".
Примерная композиция фильма стала выстраиваться у режиссера уже тогда:
"Я начал творчески уже додумывать, как бы могло быть, если идти до края. Такая донкихотская идея, просыпается ярость библейская. Это все-таки такая история из Ветхого Завета о том, как родитель пытается отомстить за своих детей в обществе, которое само аморально и допускает двойные стандарты. Тогда родился притчевый ход. Это художественная история, но в ее основе лежит абсолютная правда".
Несмотря на притчевость истории, режиссеру все-таки было необходимо сохранить правдоподобие и окунуть зрителей в атмосферу 90-х, что с каждым годом все сложнее сделать в Петербурге. Старые районы сменяют новостройки, город пестрит рекламными вывесками, и без компьютерной графики не обойтись. Поэтому оператору картины Кириллу Мошковичу пришла идея выехать за пределы Северной столицы в поселок Коммунар.
У фильма есть своя определенная эстетика — режиссер и оператор не скупятся на модный нынче неон, а некоторые сцены похожи на стилизацию или даже музыкальный клип, нежели на суровый Петербург 90-х. Весь фильм окутан теплым желтым светом:
"Мы работали над светом, подбирали ржавые теплые тона, мы потом очень много работали над цветокоррекцией. Снимать фильм было решено в формате Skope, в этом формате снимали "Омерзительную восьмерку" Квентина Тарантино, например. Это вытянутый экран, он придает эпичности, уводит картину с бытового уровня и придает ей больший размах. Мы хотели показать страдания маленького человека, но придать ему эпичное звучание. Это своеобразное соединение трагичности и романтизма".
По словам Фурмана, работа над картиной стала возможностью для всей съемочной группы выразить мнение по поводу подростковой наркомании. Когда режиссер подбирал актерский состав, он обращался не просто к актерам, а к друзьям, и всех их объединяло желание высказаться.
"Когда я пригласил одного из актеров в картину, он сказал такую фразу: "Ты предлагаешь не просто сыграть роль, а возможность высказать свою гражданскую позицию". С этим согласилась Маша Шукшина, мы с ней работали над сериалом для Первого канала. Все, кто участвовал в съемках, к сожалению, имели тот или иной печальный опыт. Маша Миронова, когда узнала об этой теме, тоже заинтересовалась проектом. У всех болит сердце за детей. Это всех очень объединило, и я давал актерам много творческой свободы. Например, монолог медсестры, который произносит Маша Шукшина, она написала сама, описала свои ощущения, опыт того времени".
Как отметил собеседник агентства, у него совсем не было фестивального опыта или знакомых в этих кругах, поэтому заявки на смотры он отправлял наудачу. И ему повезло — фильм взял в конкурс международный фестиваль Chelsea Film Festival в Нью-Йорке.
"Это не ангажированная история, мы с организаторами не знакомы. Я не смог приехать на фестиваль из-за ковида, хотя они мне прозрачно намекали на то, что меня там ждут. От нас на фестиваль пошла Лариса Фомина, мой хороший друг. И вот она мне потом написала, что такого теплого приема не встречала нигде, нам вручили огромное количество призов и скандировали название нашего фильма. Удивительное единодушие".
Картина получила восемь наград: "Родитель" был признан лучшим фильмом, Михаил Пореченков стал лучшим актером, а сам Влад Фурман — лучшим режиссером. Кроме того, награды получили сценаристы.
"Вообще к нашей работе отнеслись с большой любовью и заботой. Нам обещали заняться картиной, ее дистрибуцией в том числе. Отторжения к русской культуре вообще нет среди творческих людей, скорее недоумение к этой полемике. Посмотрим, что будет дальше".