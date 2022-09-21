"Сказку" Сокурова покажут на Токийском кинофестивале

В рамках 35-го Токийского международного фестиваля будут показаны два фильма российских кинорежиссеров. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на организаторов киносмотра.

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Российско-бельгийский фильм Александра Сокурова "Сказка" вошел в программу "Гала-коллекция", созданную для лент, отмеченных на различных мировых кинофестивалях.

Действие "Сказки" происходит во время Второй мировой войны, это фантастическая история с зарисовками, сделанными в виде коллажа с использованием исторической хроники и игровых частей.

Картина Михаила Бородина "Продукты 24" будет показана в программе "Мировой фокус". Она состоит из фильмов, участвовавших в мировых конкурсах и показах и обративших на себя внимание критики, но пока не показанных в Японии.

В главной конкурсной программе фестиваля представлены 16 фильмов из Чили, Туниса, Испании, Японии, Италии, Вьетнама, Казахстана, Киргизии и других стран.

На фестивале возродят программу "Премия Акиры Куросавы", в которой покажут любимые фильмы японского кинематографиста.

В 2020 году на Токийском фестивале в категории "Мировой фокус" был показан фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!".

В 2016 году в конкурсной программе участвовал фильм Анны Матисон "После тебя" с Сергеем Безруковым в главной роли.