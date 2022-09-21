Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+21° в 
USD 60.02EUR 60.05
Войти в почту
1 час назад

"Сказку" Сокурова покажут на Токийском кинофестивале

Газета.Ruиещё 1

В рамках 35-го Токийского международного фестиваля будут показаны два фильма российских кинорежиссеров. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на организаторов киносмотра.

"Сказку" Сокурова покажут на Токийском кинофестивале
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Российско-бельгийский фильм Александра Сокурова "Сказка" вошел в программу "Гала-коллекция", созданную для лент, отмеченных на различных мировых кинофестивалях.

Действие "Сказки" происходит во время Второй мировой войны, это фантастическая история с зарисовками, сделанными в виде коллажа с использованием исторической хроники и игровых частей.

Картина Михаила Бородина "Продукты 24" будет показана в программе "Мировой фокус". Она состоит из фильмов, участвовавших в мировых конкурсах и показах и обративших на себя внимание критики, но пока не показанных в Японии.

В главной конкурсной программе фестиваля представлены 16 фильмов из Чили, Туниса, Испании, Японии, Италии, Вьетнама, Казахстана, Киргизии и других стран.

На фестивале возродят программу "Премия Акиры Куросавы", в которой покажут любимые фильмы японского кинематографиста.

В 2020 году на Токийском фестивале в категории "Мировой фокус" был показан фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!".

В 2016 году в конкурсной программе участвовал фильм Анны Матисон "После тебя" с Сергеем Безруковым в главной роли.

В 2014 году два приза фестиваля получил фильм "Испытание" россиянина Александра Котта. Фестиваль будет проходить с 24 октября по 2 ноября.

Фильмы,После тебя,Испытание,Михаил Бородин,Александр Сокуров,Александр Котт,Анна Матисон,Андрей Михалков-Кончаловский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители