Прилучный раскрыл детали нового фильма "Мажор в Сочи"

Актер Павел Прилучный в разговоре с «Вокруг-ТВ» рассказал, что его герой из сериала «Мажор» в новом фильме построит экоотель в Сочи и постарается не материться.

« Игорь Соколовский — родной персонаж. Он взрослеет вместе со мной, у него появляются новые приоритеты. Девушки отошли на второй план, сейчас для него важно воспитание дочери», — заявил Прилучный.

Он добавил, что в фильме «Мажор в Сочи» его персонаж переедет из Москвы вместе с дочкой Соней. Соколовский откроет экоотель и начнет уделять внимание раздельному сбору мусора, так как его дочь заботится об окружающей среде. Его герой также постарается не материться, меньше курить и пить спиртное, так как хочет стать примерным отцом.