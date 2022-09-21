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49 минут назад

Прилучный раскрыл детали нового фильма "Мажор в Сочи"

Газета.Ru

Актер Павел Прилучный в разговоре с «Вокруг-ТВ» рассказал, что его герой из сериала «Мажор» в новом фильме построит экоотель в Сочи и постарается не материться.

Прилучный раскрыл детали нового фильма "Мажор в Сочи"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Игорь Соколовский — родной персонаж. Он взрослеет вместе со мной, у него появляются новые приоритеты. Девушки отошли на второй план, сейчас для него важно воспитание дочери», — заявил Прилучный.

Он добавил, что в фильме «Мажор в Сочи» его персонаж переедет из Москвы вместе с дочкой Соней. Соколовский откроет экоотель и начнет уделять внимание раздельному сбору мусора, так как его дочь заботится об окружающей среде. Его герой также постарается не материться, меньше курить и пить спиртное, так как хочет стать примерным отцом.

Ранее Прилучный заверил, что Брутян не ревнует его к партнершам по съемкам.

Фильмы,Игорь Соколовский,Павел Прилучный,
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