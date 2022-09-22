Режиссер Бортко вспомнил, как ему запретили снимать фильм про Донбасс

Режиссер Владимир Бортко в разговоре с ОСН вспомнил, как ему запретили снимать патриотический фильм "Убийство городов" про ситуацию в Донбассе в 2014 году. "Оно было как раз про ситуацию в Донбассе после 2014 года. Все уже было готово, но в первый же съемочный день от нас потребовали прекратить съемки!" - возмутился Бортко. Он предположил, что сейчас россияне с радостью бы приняли любые фильмы про войну, выигранную Россией. Бортко отметил, что снял бы ленту про противостояние с Наполеоном в 1812 году. Режиссер добавил, что хотел снять сериал про эту войну, однако лента не получила финансирования. "Целых два фильма мне зарубили! Так что всех, кто говорит, что нам требуется больше патриотического кино на экранах, можете смело слать на три буквы!" - высказался Бортко. Ранее Бортко рассказал, как повысить качество российского кинематографа.