Стартовали съемки мистического фильма "Ветер"

В Обливском районе ведутся съемки художественного фильма «Ветер».
Режиссером проекта выступает Сергей Члиянц., на счету которого такие работы, как «Мама, не горюй!», «Живой», «Бумер».
«Для съемок кинематографисты выбрали живописные уголки природы на берегу реки Чир в районе Белых яров и рядом с хутором Секретевым», – рассказали в администрации района.
В фильме заняты Никита Тезин, Даниил Феофанов, Олег Васильков, Артур Смольянинов, Юлия Пересильд.
Это продолжение большого проекта, первый фильм которого вышел на экраны в 2008 году под названием «Дикое поле».
«Ветер» расскажет историю о конце времени и пространства. И только любовь и вера помогут главному герою спасти мир.