Стартовали съемки мистического фильма "Ветер"

В Обливском районе ведутся съемки художественного фильма «Ветер».

Фото: Don24.ru Don24.ru

Режиссером проекта выступает Сергей Члиянц., на счету которого такие работы, как «Мама, не горюй!», «Живой», «Бумер».

«Для съемок кинематографисты выбрали живописные уголки природы на берегу реки Чир в районе Белых яров и рядом с хутором Секретевым», – рассказали в администрации района.

Это продолжение большого проекта, первый фильм которого вышел на экраны в 2008 году под названием «Дикое поле».