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2 часа назад

Стартовали съемки мистического фильма "Ветер"

Don24.ru

В Обливском районе ведутся съемки художественного фильма «Ветер».

Стартовали съемки мистического фильма "Ветер"
Фото: Don24.ruDon24.ru

Режиссером проекта выступает Сергей Члиянц., на счету которого такие работы, как «Мама, не горюй!», «Живой», «Бумер».

«Для съемок кинематографисты выбрали живописные уголки природы на берегу реки Чир в районе Белых яров и рядом с хутором Секретевым», – рассказали в администрации района.

В фильме заняты Никита Тезин, Даниил Феофанов, Олег Васильков, Артур Смольянинов, Юлия Пересильд.

Это продолжение большого проекта, первый фильм которого вышел на экраны в 2008 году под названием «Дикое поле».

«Ветер» расскажет историю о конце времени и пространства. И только любовь и вера помогут главному герою спасти мир.

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