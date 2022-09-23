Фильм "Нотр-Дам в огне" откроет фестиваль французского кино

Американский французский кинофестиваль откроется 10 октября фильмом Жан-Жака Анно "Нотр-Дам в огне". Об этом пишет The Hollywood reporter.

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Анно, который примет участие в фестивале, привезет свой последний фильм, воссоздающий события 15 апреля 2019 года, когда загорелся собор Нотр-Дам в Париже, что привело к эпичному спасению знаменитой церкви.

Фестиваль, ранее называвшийся COLCOA, завершится 16 октября показом триллера Доминика Молла "Ночь 12-го" в театральном комплексе DGA в Лос-Анджелесе.

Американо-французский кинофестиваль посвятит свой ежегодный фокус внимания кинорежиссеру Моллу, а завершится показом "Ирмы Веп", ремейком фильма Оливье Ассаяса HBO 1996 года.

Всего в программе фестиваля 2022 года было представлено 75 фильмов и сериалов, а также 20 короткометражных фильмов.