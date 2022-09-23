Умер режиссер "Вечного зова" Владимир Краснопольский

Режиссер телефильмов "Тени исчезают в полдень" и "Вечный зов" Владимир Краснопольский скончался в возрасте 89 лет, сообщает Союз кинематографистов России. Причину смерти народного артиста РСФСР и лауреата Госпремии СССР в Союзе не называют.
"На 90-м году жизни не стало нашего друга и коллеги, режиссера игрового кино Владимира Аркадьевича Краснопольского", - рассказали коллеги.
Также Краснопольский совместно с Валерием Усковым снял фильмы и телевизионные сериалы "Таежный десант", "Стюардесса", "Времена года", "Неподсуден", "Отец и сын", "Ночные забавы", "Ермак", "Нина", "Сыщики" и др. Режиссер окончил историко-филологический факультет Уральского университета, режиссерский факультет ВГИКа.
С 1962 года был режиссером-постановщиком Свердловской киностудии, с 1964 года - режиссером-постановщиком киностудии "Мосфильм". Ранее сообщалось, что умер автор мультфильма "Болек и Лелек" Веслав Земба.