Умер режиссер "Вечного зова" Владимир Краснопольский

Режиссер телефильмов "Тени исчезают в полдень" и "Вечный зов" Владимир Краснопольский скончался в возрасте 89 лет, сообщает Союз кинематографистов России. Причину смерти народного артиста РСФСР и лауреата Госпремии СССР в Союзе не называют.

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"На 90-м году жизни не стало нашего друга и коллеги, режиссера игрового кино Владимира Аркадьевича Краснопольского", - рассказали коллеги.

Также Краснопольский совместно с Валерием Усковым снял фильмы и телевизионные сериалы "Таежный десант", "Стюардесса", "Времена года", "Неподсуден", "Отец и сын", "Ночные забавы", "Ермак", "Нина", "Сыщики" и др. Режиссер окончил историко-филологический факультет Уральского университета, режиссерский факультет ВГИКа.