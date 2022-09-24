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2 часа назад

Евгений Петросян мог сыграть Шурика из «Операции «Ы»»

Слово и Дело

Режиссер Леонид Гайдай предложил юмористу Евгению Петросянупопробоваться на роль Шурика из «Операции «Ы»». Но когда кинематографист увидел Александра Демьяненко, то комику тут же отказал.

Евгений Петросян мог сыграть Шурика из «Операции «Ы»»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Комедия «Операция «Ы»», согласно многим опросам, считаетсяодним из любимых фильмов россиян. Но мало кто знает, что на роль Шурика претендовал Петросян. Комика, которому на тот момент было 19 лет, пригласил на кастинг лично Гайдай, пишет «Киноафиша». По словам артиста, он был фаворитомрежиссера, и дело даже дошло до репетиций. Но все изменилось, когда кинематографист познакомился с Демьяненко.

Поиски Шурика моментально завершились. Как позже признавался актер, ему даже не пришлось играть Шурика, он просто существовал в предлагаемых обстоятельствах.

Фильмы,Операция "Ы",Евгений Петросян,Александр Демьяненко,Леонид Гайдай,
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