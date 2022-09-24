Евгений Петросян мог сыграть Шурика из «Операции «Ы»»

Режиссер Леонид Гайдай предложил юмористу Евгению Петросянупопробоваться на роль Шурика из «Операции «Ы»». Но когда кинематографист увидел Александра Демьяненко , то комику тут же отказал.

Комедия «Операция «Ы»», согласно многим опросам, считаетсяодним из любимых фильмов россиян. Но мало кто знает, что на роль Шурика претендовал Петросян. Комика, которому на тот момент было 19 лет, пригласил на кастинг лично Гайдай, пишет «Киноафиша». По словам артиста, он был фаворитомрежиссера, и дело даже дошло до репетиций. Но все изменилось, когда кинематографист познакомился с Демьяненко.