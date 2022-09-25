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20 минут назад

Гильермо дель Торо рассказал о съёмках своего «Пиноккио»

Чемпионат.comиещё 4

2022 год можно смело назвать годом Пиноккио. Disney выпустила ремейк мультфильма, который поставил Роберт Земекис, а Netflix привлёк Гильермо дель Торо для создания кукольной версии истории деревянного мальчика. На мероприятии Tudum режиссёр провёл по декорациям своего нового проекта и рассказал о съёмках.

Гильермо дель Торо рассказал о съемках «Пиноккио»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Гильермо показал, как он с командой анимировали кукол и создавали декорации, а также продемонстрировал огромную голову Пиноккио, которая использовалась в крупных планах.

Дель Торо анонсировал своего «Пиноккио» ещё в 2008 году. Изначально он хотел выпустить фильм в 2013 году, но через несколько лет проект был заморожен, потому что ни одна студия не решалась его курировать. В итоге Гильермо договорился о сотрудничестве с Netflix. «Пиноккио» станет режиссёрским дебютом дель Торо в анимации. В озвучке фильма приняли участие Юэн Макгрегор, Дэвид Брэдли, Грегори Манн, Финн Вулфхард, Кейт Бланшетт, Джон Туртурро, Кристоф Вальц, Тильда Суинтон и другие. «Пиноккио» выходит на Netflix 9 декабря. В России онлайн-кинотеатр недоступен.

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